Gabriel Paulista habló desde el otro lado, desde los que perdieron. El gran planteamiento del Valencia se vio derribado por una genialidad de Lionel Messi que capitalizó Luis Suárez. Sin embargo, el equipo valenciano confía en una remontada en Mestalla.

Paulista habló sobre las claves de la derrota del equipo ante Barcelona , y no dudó en comentar el altercado que tuvo con Luis Suárez. Son cosas de dentro del campo. Él me decía que yo era un cagón, y yo le decía que era un buen jugador, que era el mejor '9' del mundo, pero eso se queda dentro. Luego olvidamos y ya está", señaló.

"Aquí es difícil jugar contra el mejor equipo del mundo. Hicimos bien defensivamente. Ahora hay que ver qué hicimos bien y mal para intentar mejorar en el próximo partido", añadió.

El brasileño Paulista también habló de aspectos específicos del encuentro. "En la primera parte nosotros jugamos muy atrás y en la segunda parte mejoramos, intentamos salir con balón. Hicimos alguna ocasión de peligro, y ellos son muy buenos y no fallan", declaró.

Luis Suárez no quiso hablar sobre el problema que tuvo con el brasileño. El atacante no se confía y espera estar mentalizado para para no caer en Mestalla y poner en riesgo su clasificación.