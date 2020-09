Luis Suárez empieza una nueva aventura en su carrera profesional. El delantero del Atlético de Madrid, quien llega proveniente del Barcelona, no pudo ocultar su emoción al arribar al equipo que hace la veces de local en el Wanda Metropolitano.

El internacional con la Selección de Uruguay resaltó a la afición de los ‘Colchoneros’ y sobre todo reveló que la presencia de Diego Simeone en el banquillo es algo que lo motivo a elegir el ‘Atleti’.

“La conversación que tienes con el entrenador es un plus para venir al Atlético, cómo te motiva, con las ganas que te habla. Es una convicción más para tomar la decisión. Mis ganas iban a estar porque no se necesita hablar como para conocer a uno como es futbolísticamente”, sostuvo en diálogo con la web oficial del club madrileño.

“Me motivaron las ganas del Atlético de Madrid de que yo estuviese. Es un club que veía desde fuera y motivaba por la forma de competir y la intensidad que tiene en los partidos. Eso te da ganas de ver qué se siente. Eso fue un granito más a la conversación que pude tener con el entrenador y con la gente del Atlético”, agregó.

Por otro lado, se refirió al mensaje que publicó Lionel Messi tras confirmarse su salida del Camp Nou, quien no solo su mejor socio en la cancha, sino que llegó a convertirse en uno de sus mejores amigos.

“Viene de una persona que me conoce, que me ve entrenar día a día, que sabe del entusiasmo que le pongo a trabajar. Y eso te enorgullece, que dejase una buena imagen en el club, él que me veía entrenando me ve con ganas de ser competitivo. Venir a un equipo que también es competitivo es un plus”, finalizó.

