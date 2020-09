Gareth Bale ha vuelto a ser feliz después de mucho tiempo. Nadie puede borrar la sonrisa que dibuja su rostro desde que se concretó su fichaje con Tottenham y todo hace indicar que quiere dejar en el olvido su pasado en el Real Madrid.

Esta vez, el flamante fichaje de los ‘Spurs’ rebautizó su bar ubicado en Cardiff en alusión al nuevo número de dorsal (9) que tendrá en su segunda etapa en el club de Londres. El establecimiento cambió su nombre de ‘Elevens Bar and Grill’ a ‘Nines’.

Fue el propio futbolista quien dio a conocer esta noticia, después de replicar una publicación que hizo el bar a través de sus redes sociales. Bale pareció celebrar este cambio que hizo su local fundado en 2017.

El futbolista de 31 años portó la camiseta número 11 en el Real Madrid durante las siete temporadas que permaneció en el conjunto blanco. Asimismo, en la Selección de Gales sigue vistiendo dicho dorsal, aunque tal vez pida cambiarlo.

PLAN A LARGO PLAZO EN LOS ‘SPURS’

A pesar de que su vínculo con Tottenham es solo por un año y en condición de préstamo, Jonathan Barnett, representante del extremo gales, ha manifestado que esto podría cambiar y que incluso podría cerrar su carrera en el equipo londinense.

“Estoy seguro de que si las cosas realmente salieran bien, no tendríamos ningún problema. Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere un año más. Ojalá no surja el tema de regresar al Real Madrid. Tendrá tanto éxito en Tottenham que querrá quedarse y será fácil hacer el resto”, dijo a la BBC.

TE PUEDE INTERESAR