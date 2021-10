Para que no queden dudas. Si durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y Barcelona, con triunfo de los colchoneros por 2 a 0, Luis Suárez invitó a la especulación con su celebración del teléfono, el propio delantero uruguayo acabó con esos rumores que apuntaban a que lo había hecho como ‘recado’ para Ronald Koeman. O al menos así lo ha sugerido en Instagram, en el que aparece en su auto repitiendo el gesto de la llamada.

Luego de la victoria en el Wanda Metropolitano por LaLiga, que agrava la crisis de los azulgranas, Suárez apareció en la red social de su esposa Sofi Balbi repitiendo la celebración e invitando a ponerle atención a la letra de la canción que ambos escuchaban en el auto.

Con el tema de la cantante colombiana Kargol G de fondo, ‘Se jodió to’, Suárez hizo de nuevo el ademán de llevarse los dedos a la oreja, en señal de estar hablando por teléfono. Mientras se escuchaba la siguiente parte del ‘hit’: “Si se filtra algún video, no les copio. De mi nota no respondo. Ese tío no es de España y ‘ta cachondo...”.

El video no ha hecho más que alimentar la polémica, aunque para algunos seguidores del uruguayo, solo confirma que el mensaje va directamente para Koeman, quien habría despedido al atacante ‘charrúa’ del Barcelona, mediante una llamada.

Suárez anotó el segundo gol para el Atlético de Madrid que venció 2-0 al Barcelona. (Foto: Agencias)

La comunicación de Koeman con Suárez

Las llamadas de Ronald Koeman a los jugadores que no iban a tener en cuenta, al inicio fue un rumor, pero luego fue confirmado por el mismo entrenador: “Todavía estaba de vacaciones, lo que dificultaba las cosas. Por eso levanté el teléfono, no había otra forma. Es mejor transmitir el mensaje de manera honesta y clara”.

En una reciente entrevista, Suárez contó los malos momentos que vivió con el técnico neerlandés: “No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tenga que tener”.

Luego de salir del cuadro culé, Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid, donde fue campeón de LaLiga. “Mucha gente sufrió conmigo. Mi mujer, mis hijos, el día a día. Llevo muchísimos años en el fútbol y es el año que más han sufrido. Por ellos creo que me entregué en cada partido”, dijo el futbolista tras ganar el título.

