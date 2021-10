Atlético de Madrid venció al FC Barcelona y lo sigue hundiendo en una crisis que parece no tener fin tanto en LaLiga como en la Champions League. Los ‘Colchoneros’ vencieron por 2-0 con tantos de Thomas Lemar y el segundo por obra de Luis Suárez.

El delantero uruguayo con pasado en el FC Barcelona, celebró con gesto de perdón, en clara referencia a los hinchas del club azulgrana, que vieron al ‘Pistolero’ en su mejor momento ganando la Champions League.

El otro gesto de Suárez fue el que más llamó la atención, el atacante usó su mano como un teléfono, como si llamara a alguien. La prensa internacional y las redes sociales aseguran que esa señal fue una indirecta para el técnico Ronald Koeman, quien despidió a Luis del Barcelona, mediante una llamada.

Las llamadas de Ronald Koeman a los jugadores que no iban a tener en cuenta, al inicio fue un rumor, pero luego fue confirmado por el mismo entrenador: “Todavía estaba de vacaciones, lo que dificultaba las cosas. Por eso levanté el teléfono, no había otra forma. Es mejor transmitir el mensaje de manera honesta y clara”.

En una reciente entrevista, Suárez contó los malos momentos que vivió con el técnico neerlandés: “No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tenga que tener”.

Luego de salir del cuadro culé, Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid, donde fue campeón de LaLiga. “Mucha gente sufrió conmigo. Mi mujer, mis hijos, el día a día. Llevo muchísimos años en el fútbol y es el año que más han sufrido. Por ellos creo que me entregué en cada partido”, dijo el futbolista tras ganar el título.





