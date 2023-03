Alejado de Europa, Luis Suárez se encuentra en Gremio de Brasil. El delantero uruguayo no deja de anotar y muestra su vigencia en el fútbol con 36 años de edad. No cabe duda que su estadía en Barcelona significó uno de sus mejores momentos y mucho más por la amistad que formó con Messi y Neymar formando la popular ‘MSN’ que le dio alegrías a los hinchas.

En entrevista con Placar, el ‘Pistolero’ recordó la partida de Neymar hacia PSG y cómo fue la conversación junto a Lionel Messi para convencerlo de quedarse en Barcelona. Para Suárez, no fue la mejor decisión porque podía haber ido a una liga más competitiva.

“No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con Neymar y le dijimos: ‘Ney, si quieres ganarlo todo quédate aquí con nosotros’”, explicaba el ariete sobre la partida del futbolista brasileño hacia la Ligue 1.

“Están todos los entornos que a veces son difíciles de controlar. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quede, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: ‘Neymar, Inglaterra es mejor. [Manchester] City, ese fútbol será mejor allí. ¿Pero en Francia?’”, agregó.

Para Luis Suárez, ‘Ney’ tenía un gran potencial y esto fue demostrado con el paso del tiempo un su estadía por Barcelona. El uruguayo dio su perspectiva: “Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, habría ganado un Balón de Oro seguro. Mi opinión es que si me hubiera quedado, habría ganado”, explicó.





El paso por Barcelona

Luis Suárez fue uno de los mejores delanteros de Barcelona en su estadía. El ‘Pistolero’ tuvo momentos claves y no tiene problemas en reconocer que llegar a tienda azulgrana significó un gran empuje para su carrera. Asimismo, la relación que formó con sus compañeros fue clave en su estadía.

“El equipo necesita un 9. Y Neymar y Messi en este caso venían, miraban... Les dije que vendría a ganar, triunfar y conseguir cosas importantes. No me bastó con discutir con Neymar sobre quién tirará los penaltis, ni voy a disputar con Messi tirar las faltas”, comentaba al recordar a sus ex compañeros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.