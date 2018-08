Mateo Kovacic ha decidido declararse en rebeldía y no volver a entrenarse con el Real Madrid hasta que se solucione su futuro. El croata ya anunció su deseo de abandonar el club y su caso, aunque su caso no es el único en el mundo.



Estos son algunos de los jugadores que también decidieron no entrenarse para forzar su fichaje por otro club. Los ha habido en el Real Madrid como en otros equipos top de Europa.



Recordemos. Están desde Luka Modric y Gareh Bale hasta el 'Apache' Tevez en su pase hacia el Manchester United.