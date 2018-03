Como se dice en España, se ‘salió’ en los octavos de final contra el PSG. Clave con su ingreso en el Bernabéu y titular en el Parque de los Príncipes, Marco Asensio volvió a mostrar una versión de la que se lo elogiaba en el inicio de la temporada europea. Con regates, ida y vuelta y buenas asociaciones con Cristiano Ronaldo y demás compañeros, Asensio se ha vuelto a ganar el reconocimiento de la prensa europea y un puesto en el 11 de la Selección de España en el Mundial de Rusia 2018. Por ello, ahora vuelven los rumores de las ofertas por él.



De acuerdo a medios españoles, hasta cinco grandes de Europa se encuentran interesados en los servicios del jugador del Real Madrid. Juventus, Liverpool, Manchester United, Chelsea y Manchester City, con un sueldo que dobla el que gana actualmente, son los que pretenderían al jugador español para la próxima temporada. El tema es que Florentino Pérez no pretende dejarlo irse, aunque con estos interés, tendría que ‘supuestamente’ negociar de nuevo con él.



Asensio goza de minutos, más de los que tenía en la pasada temporada, pero eso no es suficiente para el futbolista. Con 22 años, el nacido en Palma de Mallorca dese ser titular indiscutible, especialmente porque el roce competitivo no es como el de antes. Ya no está James Rodríguez, Bale no es el fichaje ‘sensación’ y demás situaciones. ¿Qué deparará?



Liverpool habría hecho una oferta por Asensio en la temporada, a lo que Zidane y Florentino Pérez dijeron que no. Como se sabe, Marco es el futuro del Real Madrid y ahora solo tiene que reeditarlo más seguido en la cancha para ser reconocido como tal en la plantilla, dirigencia y espectadores. Veremos qué pasará cuando termine la temporada. Si se va como Morata o se queda para seguir ganándose un nombre en Chamartín.