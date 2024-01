Kylian Mbappé está cerca de decidir su futuro y todo indica que se mudará a España para jugar en el Real Madrid. Aunque el delantero francés todavía no ha comunicado su decisión de manera oficial, los medios internacionales dan por hecho que no seguirá en el Paris Saint-Germain (no renovará su contrato que expira en junio) y que su llegada a Valdebebas se daría en la próxima temporada. Guti, exjugador de la ‘Casa Blanca’, reveló en el programa El Chiringuito de Jugones que Florentino Pérez cerrará el traspaso pronto y resaltó la experiencia del presidente madridista en este tipo de casos.

El mundo del fútbol espera ansiosamente la decisión de ‘Kiki’ sobre su futuro. En medio de la incertidumbre, salió una luz de esperanza para la afición ‘blanca’. José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, se mostró convencido de que el presidente del Real Madrid está por concretar el fichaje de ‘Donatello’ y que se anunciará en los próximos días.

“Está claro que van a ceder tanto Mbappé como el Real Madrid. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, que queda libre. Su sueño es venir al Real Madrid y el Real Madrid tiene el sueño de que Mbappé llegue. Es una comunión perfecta”, fueron las primeras palabras de la leyenda de la ‘Casa Blanca’ sobre el posible fichaje del campeón del mundo.

“No va a venir por 12 millones, no estoy de acuerdo con él”, agregó haciendo referencia al presentador Josep Pedrerol, quien respondió: “Tampoco va a venir con una ficha de 30 y una prima de fichaje de 150″. Guti dejó claro que Florentino Pérez tiene mucha experiencia resolviendo este tipo de casos. “Florentino es el mejor presidente, y ha hecho esto con Zidane, Figo y Beckham”, concluyó.

El guiño de Florentino a Mbappé

Antes de que Real Madrid y Atlético se enfrenten por las semifinales de la Supercopa de España (ganó el club ‘blanco’ por 5-3), el presidente madridista, Florentino Pérez, fue abordado por un aficionado de Arabia Saudita (lugar donde se juega el torneo) que le pidió que fichara a Mbappé de una vez por todas.

“Florentino, eres el mejor presidente, por favor, queremos a Kylian Mbappé”, dijo el seguidor del Real Madrid. Y el presidente no dudó en contestar lo siguiente: “Estoy de acuerdo contigo”. Una respuesta que ya se ha viralizado en las redes sociales y que genera más ilusión en tienda ‘blanca’.

¿Cuántos goles tiene Mbappé en su carrera?

Mbappé lleva ya 318 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 234 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 180. La siguen la Champions League con 44 y la Copa de Francia con 29.

¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





