A falta de 21 días para el cierre del mercado de fichajes de verano, todo hace indicar que Kylian Mbappé no llegará al Real Madrid para la temporada 2023-24. Tras una reunión con el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, el prodigio de Bondy ha manifestado que quiere cumplir su contrato y marcharse libre al año siguiente. Como si la intención del francés no fuera suficiente, Carlo Ancelotti se mostró “muy satisfecho” con los jugadores de ataque de su plantilla y comentó que cree que no ficharán a ningún jugador que use el dorsal ‘9′, aún libre tras la salida de Karim Benzema.

“Creo que no. Estoy muy satisfecho con esta plantilla y tengo mucha ilusión. He visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a los jugadores muy animados, enchufados y con mucha ilusión. Tienen mucho compromiso y vamos a pelear toda la temporada”, comentó en rueda de prensa al ser preguntado por la incorporación de un delantero.

Ancelotti se reafirmó en su discurso al ser cuestionado sobre la figura del ‘9′ y Kylian Mbappé. “Creo que no - sobre si hace falta un delantero -. El problema que hemos tenido en la pretemporada ha sido el aspecto defensivo. En ataque faltó un poco de acierto, pero es algo normal porque en pretemporada un delantero no tiene la frescura para acertar”, dijo.

Sobre los dos delanteros que serán titulares ante Athletic Club, los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes, no quiso ponerles una meta en cuanto a número de goles. ”Tienen que seguir con su progresión, como han hecho en los últimos años. ¿Cuántos goles? No lo sé. Tenemos un equipo con varias opciones para hacer gol”, contestó.

Además, explicó dónde cree que puede jugar mejor el inglés Jude Bellingham, fichado del Borussia Dortmund este verano. "Tiene gran calidad para llegar al área con el balón y hace más daño si empieza en una posición más adelantada y no de interior. Puede jugar de interior, pero como mediapunta es más peligroso", dijo.





Carlo Ancelotti cree que Real Madrid no fichará a otro delantero. (Foto: Getty Images)





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





