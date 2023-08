Kylian Mbappé ha comunicado al Paris Saint-Germain que seguirá la campaña 2023-24 en el club francés y no quiere ser traspasado al Real Madrid, informó el diario Le Parisien. En una reunión que sostuvo con el presidente Nasser al Khelaifi, que la citada fuente calificó como “amistosa”, el prodigio de Bondy reiteró al dirigente su deseo de cumplir su último año de contrato y de no ejercer su derecho a ampliarlo en una temporada opcional, hasta junio de 2025. Semejante noticia ha obligado al cuadro español a tomar medidas.

Tras el ‘no’ de Mbappé, una vez más, el Real Madrid ha decidido activar el plan de emergencia. La llegada de un nuevo delantero que cubra el hueco que dejó Karim Benzema es urgente, por lo que el presidente Florentino Pérez y sus socios no han tardado en contactar con un ‘9′ que hace semanas parecía completamente olvidado.

Con Harry Kane descartado, ante su inminente fichaje por el Bayern Munich, en el Santiago Bernabéu han empezado a pensar en Randal Kolo Muani. Nacido en Francia hace 24 años, el delantero del Eintracht Frankfurt es en este momento la opción más real para el Madrid. Según el sitio alemán Sport1, el agente del futbolista ya está negociando.

Evidentemente, para el Real Madrid, Kolo Muani no es lo mismo que Mbappé. Sin embargo, ante la cercanía del cierre del mercado de fichajes, en Valdebebas no han tenido más opción que recurrir al delantero francés para salvar una posición del campo que en este momento no tiene un verdadero dueño tras la salida de Benzema a Arabia Saudí.

Siempre según el medio alemán, el traspaso de Randal Kolo Muani podría costarle al Real Madrid hasta 80 millones de euros. Esa es la cifra por la que el Eintracht Frankfurt ve saliendo a su goleador estrella. En el cuadro del Paseo de la Castellana no tendrán más que rascarse el bolsillo si quieren compensar a su hinchada tras las nuevas ‘calabazas’ de Kylian.

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





