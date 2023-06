Hace dos semanas, se incrementó la atención mediática hacia Mbappé. El futbolista sorprendió al enviar una carta al PSG, dejando claro que no tenía planes de extender su contrato más allá de 2024. Como resultado, los parisinos le han planteado un ultimátum: o renueva o debe marcharse durante esta temporada. En cada una de las decisiones tomadas por el talentoso delantero, su madre y representante, Fayza Lamari, tiene un papel determinante.

La familiar es la responsable de todas las transacciones relacionadas con su hijo y fue quien negoció el lucrativo contrato de renovación con el París Saint-Germain, el año pasado, además de entablar conversaciones con el Real Madrid acerca de una posible transferencia. Recientemente, han surgido reportes sobre los planes de Lamari de establecer su propia agencia de representación para futbolistas.

Entre sus objetivos se encuentra Hakimi, íntimo amigo de Kylian. Estas noticias han generado fuertes críticas por parte de otros agentes, quienes la acusan de intrusismo y la responsabilizan de la ausencia de su hijo en el Real Madrid. El último en expresar su opinión al respecto ha sido Yvan Le Mée, comisionado de Mendy, lateral merengue, quien se pronunció en radio ‘RMC’.

“Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante, pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo”, dijo Le Mée. Además, afirmó que Fayza es la única responsable de que el jugador no haya fichado por el conjunto madridista hasta el momento.

“Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. (...) Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allá”, agregó.

Alejandro Camaño, agente de Achraf Hakimi, también lanzó críticas a la madre del francés. “Estamos sorprendidos de que por el solo y único hecho de ser la madre de un jugador importante pueda inmiscuirse en el mercado, me parece una falta de respeto a la profesión. Hay grandes agentes que lidian con un mercado muy duro como para que gente sin experiencia quiera optar a jugadores de esa importancia”.

Finalmente, Yvan Le Mée enfatiza la necesidad de establecer regulaciones más estrictas en el ámbito de los representantes con el fin de prevenir situaciones como las acusaciones que lanza a la madre de Mbappé. “Para hacer operaciones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. Lo hablamos regularmente en el sindicato de representantes”, concluyó al respecto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.