La espera interminable está por concluir, esbozando lo que se perfila como uno de los fichajes más resonantes del fútbol global en tiempos recientes. Kylian Mbappé estaría pronto a unirse al Real Madrid desde la próxima temporada, en un contrato de cinco años, a la espera de una confirmación oficial que medios españoles anticipan desde hace semanas. No obstante, en este escenario, la incorporación del francés al equipo madrileño modificaría las estrategias de Erling Haaland, el otro fenómeno futbolístico, que ahora tiene que trazar de nuevo su estrategia para unirse al Santiago Bernabéu.

La noticia de la partida de Mbappé del PSG, a fines del próximo junio, cayó como un golpe inesperado para Haaland. El futbolista consideraba la posibilidad de mudarse, del City al Madrid, para mediados de 2025, una vez que hubiera completado tres temporadas bajo la dirección de Guardiola. Sin embargo, con la potente llegada de Mbappé al Madrid, la situación ha cambiado drásticamente para el noruego.

La incertidumbre radica en la capacidad del conjunto de Florentino Pérez para cubrir los salarios de dos estrellas de gran renombre como Kylian y Erling sin superar los límites del Fair Play financiero, y no en el deseo del ‘Cyborg’ de unirse al club, que sigue siendo firme, o de jugar junto al francés.

En esa línea, a pesar de estar experimentando un gran período en Manchester, el noruego tiene en la mira jugar algún día en el cuadro merengue. Aunque tiene contrato con los ‘Citizens’ hasta 2027 y los ‘celestes’ están trabajando para renovarlo, ninguna de estas circunstancias podría impedir que termine jugando en el Real Madrid en un futuro próximo.





La ruta del Haaland hacia el Real Madrid

De acuerdo con información obtenida por AS, el Manchester City ha comunicado a Haaland su intención de renovar su contrato. Estas tratativas podrían tener lugar al finalizar la temporada. Sin embargo, esto no impediría que el delantero siga considerando un futuro en el Real, ya que su agente, Rafaela Pimenta, seguirá manteniendo la misma cláusula que le permite salir por una cantidad monetaria específica.

A partir de junio, Haaland dispone de una cláusula de rescisión en su contrato con el City que le autoriza a abandonar el equipo por una cantidad astronómica (superior a los 250 millones de euros), la cual, aunque resulta exorbitante para muchos clubes, no es tan prohibitiva para las grandes potencias europeas como el conjunto del Santiago Bernabéu. Sin embargo, cabe destacar que esta estipulación no aplica a los cuadros de la Premier League.

Según el reporte del medio citado, la cifra va decreciendo anualmente. Esto es parte de un plan diseñado por el anterior representante de Haaland, el difunto Mino Raiola, y llevado a cabo por la abogada de la empresa, Rafaela Pimenta, quien actualmente dirige la agencia y es la representante del futbolista. La intención es mantener esa cláusula que le permita un posible traslado al Real Madrid en caso de que decida renovar su contrato.

Existe la posibilidad de que esta suma aumente, dado que en la actualidad es relativamente alcanzable. Aunque no hay ninguna disposición escrita al respecto, Haaland relaciona su futuro con el de Guardiola. El contrato del entrenador expira en 2025 y es incierto si continuará. La otra opción es que Erling no renueve y, en consecuencia, surja la oportunidad de que el Real pueda costear su salario y el de Mbappé juntos. Las intenciones del noruego apuntan claramente hacia el Madrid, por lo que su entorno continuará trabajando en función de ello.

¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?

La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros y ya ganó la Champions League con los ingleses.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Real Madrid vs. Manchester City?

El Real Madrid, con su impresionante historial en la Champions (14 títulos ganados), se medirá ante el vigente campeón de Europa, comandado por Pep Guardiola, el martes 9 de abril próximo en el Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta se disputará en el territorio del actual monarca de la Premier League el 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el Real Madrid vs. Manchester City empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City, que fue la primera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en cuartos de final de la Champions League. (Foto: EFE)





