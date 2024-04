A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City por cuartos de final de Champions League.

El mundo del fútbol se prepara para una noche de emociones intensas cuando el Real Madrid y el Manchester City se vean las caras en el Estadio Santiago Bernabéu este martes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este enfrentamiento no es nuevo para ninguno de los equipos, ya que por tercera edición consecutiva se cruzan en la fase eliminatoria de la competición más prestigiosa de Europa. A continuación, te brindamos todos los detalles que necesitas saber para disfrutar de este choque de titanes: horarios en el mundo y canales de televisión.

La rivalidad entre el Real Madrid y el Manchester City se ha convertido en un clásico moderno del fútbol europeo, con ambos clubes protagonizando algunos de los encuentros más memorables de los últimos años. La serie de enfrentamientos entre estos dos gigantes ha sido emocionante y esta vez no será diferente. Desde remontadas épicas hasta victorias contundentes, cada partido entre el Madrid y el City ha dejado una huella imborrable en la historia reciente del fútbol europeo.

El Manchester City llega a este enfrentamiento con la confianza en alto, recordando su victoria convincente sobre el Real Madrid en las semifinales de la pasada temporada. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el equipo inglés finalmente alcanzó la gloria europea, un logro que había perseguido durante años. Sin embargo, el Real Madrid no olvida la remontada histórica que protagonizó hace dos temporadas en este mismo escenario, un triunfo que les llevó a levantar el trofeo ante el Liverpool.

A pesar de la impresionante historia del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, el Manchester City presenta un desafío formidable. Con una racha de diez victorias consecutivas en la competición, el equipo inglés se ha convertido en un adversario temible que buscará extender su dominio europeo en esta edición del torneo.

Ambos equipos llegarán con casi todos sus jugadores disponibles, aunque con algunas dudas en la portería y la defensa del Manchester City. Mientras tanto, el Real Madrid, después de nueve días sin competir, buscará mantener su forma tras una fase de grupos impecable y una victoria en octavos de final sobre el Leipzig.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City por Champions League?

El encuentro entre Real Madrid y Manchester City, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4. En España empezará a las 9 de la noche.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City por Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Manchester City y Real Madrid chocarán este martes por la UEFA Champions League.

