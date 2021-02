Se sigue cocinando en el Real Madrid el tan anhelado fichaje de Kylian Mbappé. Mientras que el jugador aún no da pistas claras sobre su futuro con el PSG, en España dan por hecho que Florentino Pérez intentará acometer su traspaso en el siguiente mercado de fichajes, pero para ello está esperando que se resuelva el ‘culebrón’ de Lionel Messi y su posible arribo a París.

Según informó Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito de Jugones, el club blanco está muy pendiente de ambos jugadores y parece que acometerá el traspaso de uno de ellos a final de temporada.

“El objetivo del Madrid para la campaña que viene es Mbappé. El Madrid está muy pendiente de lo que pase con Messi. Si el argentino se queda en Barcelona, el Real Madrid cree que será imposible fichar este verano a Mbappé. Pero si el PSG no pudiese pagar el sueldazo de sus estrellas, el Madrid entraría en acción”, explicó el periodista.

Y detalló: “También puede pasar que el PSG pida muchísimo dinero y el Madrid ahora mismo no podría pagar 150 millones. Si eso ocurre, el club blanco le pediría un último esfuerzo: ‘Espera un año’. Mbappé quiere salir del PSG en junio y no renueva porque está esperando al Madrid, pero Florentino no lanza ninguna oferta porque está esperando a Leo Messi”, desveló que presentador sobre el culebrón Mbappé.

Haaland, el ‘Plan B’

Eso sí, en la ‘Casa Blanca’ no se confían y tienen otra alternativa para la próxima temporada: Erling Haaland. El noruego es la otra opción en el Madrid, que de todas maneras quiere reforzar su plantel a lo grande en la siguiente ventana de traspasos.

Sobre el atacante del Borussia Dortmund también habló Pedrerol, que dejó en claro en la directiva del Madrid solo tiene al noruego y a Mbappé entre sus opciones, aunque en determinado orden.

“El Madrid tiene muy claro que este verano va a hacer fichajes y si no llega Mbappé, el Real Madrid quiere que llegue Haaland. Y va a hacer todo lo posible. Uno de los dos va a jugar en el Madrid porque para el próximo mes de junio el club quiere fichar a una estrella: Mbappé primero y Haaland después”, aseguró anoche Pedrerol.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO