En medio de la vorágine de rumores que siempre rodean al mercado de fichajes, surge una interesante posibilidad que podría cambiar la perspectiva del Real Madrid en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. Carlo Ancelotti estaría considerando la opción de traer a un viejo conocido: Richarlison. El delantero brasileño, actualmente en las filas del Tottenham, ha sido puesto en el escaparate de transferencias y, según informes de Todo Mercado Web, el club londinense estaría dispuesto a escuchar ofertas a partir de los 70 millones de euros. Esta cifra se antoja menor en comparación con los montos estratosféricos que suelen manejarse en el mercado actual.

La conexión entre Ancelotti y Richarlison se forjó durante su tiempo juntos en el Everton. Desde su llegada al club inglés, el técnico italiano no escatimó elogios hacia el rendimiento del delantero brasileño, a pesar de que este no goza de la misma notoriedad que otros nombres en el mundo del fútbol. La admiración de Ancelotti por Richarlison no ha pasado desapercibida en el Bernabéu.

Sin embargo, el Real Madrid históricamente ha sido conocido por sus altas exigencias y estándares cuando se trata de fichajes. En el pasado, la entidad merengue descartó la opción de incorporar a Richarlison debido a la presencia de otros jugadores considerados más aptos para el estilo de juego del club blanco. La falta de renombre en el mercado de fichajes también se consideró un factor determinante.

La posibilidad de que Richarlison aterrice en el Santiago Bernabéu parece remota, y las voces dentro del club son escépticas sobre la viabilidad de su fichaje. La suma de 70 millones de euros, aunque no exorbitante, se considera elevada para un jugador que no ha alcanzado las expectativas generadas en su llegada al Tottenham. Además, en la órbita del Real Madrid se encuentra Endrick, el fichaje estrella proyectado para el año 2024.

El factor determinante en el tablero de transferencias sigue siendo Mbappé. Con apenas un mes para que el talentoso delantero francés quede libre para negociar con cualquier club, la atención del Real Madrid está centrada en asegurar su incorporación. Ancelotti, a pesar de su aprecio por Richarlison, podría optar por esperar y ver si se concreta la llegada de Kylian antes de explorar otras opciones.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 303 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 229 llegaron defendiendo al PSG, 27 al Mónaco y 46 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 177. La siguen la Champions League con 43 y la Copa de Francia con 29.





