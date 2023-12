A sus 35 años, Robert Lewandowski ya ha estado en el FC Barcelona durante casi una temporada y media, y expresa su gran satisfacción tanto con el equipo como con la ciudad. En una reciente entrevista, el delantero reflexionó sobre su tiempo en el cuadro azulgrana, destacando los momentos más significativos y discutiendo cuánto tiempo más planea jugar. Además, el polaco señala que, mirando hacia el futuro, actualmente no se ve desempeñando el papel de entrenador una vez que finalice su carrera como futbolista.

‘Lewi’ tuvo una charla con el portal Club del Deportista y habló sobre el complicado comienzo de la temporada, en contraste con su primera campaña en el Camp Nou. Aunque sus números no son deficientes —7 goles y 3 asistencias— en la Liga 2022-23 ya había anotado 13 goles y proporcionado 4 asistencias.

El atacante, además, explica que la presión en el Barça siempre es elevada: “Sé que somos el Barcelona y todo el mundo espera de nosotros, no únicamente ganar, sino también marcar muchos goles. En el comienzo de la temporada, no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos un montón de ocasiones, es difícil marcar goles”.

No obstante, el deportista señala que tanto él como su familia se han adaptado tanto al club como a la ciudad: “Me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no solamente dentro del club, sino también fuera porque veo como los aficionados me apoyan. Siento que estoy en el momento y el lugar adecuados”.

Es evidente que la determinación de Lewandowski sigue siendo fuerte en su segunda temporada con los culés. El delantero, también puso fecha a su retiro, señalando que todavía no ve cercano ese momento: “Creo que todavía puedo jugar al fútbol durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien”, afirma.

Sin embargo, cuando llegue el momento de retirarse, el polaco no tiene planes de incursionar en la dirección técnica. Actualmente, no se imagina sentado como DT. “Será difícil vivir sin ser jugador de fútbol después de mi carrera, pero por ahora no me veo como entrenador en un futuro”, concluyó Robert.





¿Cuándo llegó Robert Lewandowski al FC Barcelona?

El FC Barcelona fichó a Robert Lewandowski a finales de julio de 2022. Hubo un acuerdo entre el Barcelona y el Bayern de Múnich para la transferencia del jugador, que ascendió a un total de 45 millones de euros más 5 millones adicionales en concepto de variables. El polaco firmó un contrato con el club por un período de cuatro temporadas.

Barcelona: los partidos que se le viene

Luego de derrotar 1-0 al Atlético Madrid, por la fecha 15 de LaLiga, el cuadro azulgrana volverá a tener acción el próximo 10 de diciembre, cuando reciba al Girona, por la liga local. Días después, el 13, jugará ante Antwerp por la fecha 6 de la Champions League. Posteriormente, se enfrentará al Valencia (16 de diciembre), y Almería (20 de diciembre), siendo estos dos partidos con los que cierre el 2023.

El Estadio Olímpico Lluís Companys. (Foto: Getty Images)

En LaLiga, Barcelona ha tenido la oportunidad de disputar 15 partidos. Ha ganado en diez ocasiones, empató en cuatro de ellas (ante Mallorca, Granada, Getafe y Rayo Vallecano), mientras que solo perdió una vez, pero ante su clásico rival: Real Madrid. Suma 28 goles y ha recibido 14. Se ubica en el tercer puesto, con 34 unidades, cuatro puntos abajo de la ‘Casa Blanca’ y del Girona.





