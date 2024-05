¡Por una nueva victoria! Este sábado 11 de mayo, Real Madrid vs. Granada EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la fecha 35 de LaLiga, donde ambos equipos buscarán los tres puntos. Este partido se llevará a cabo en el estadio Nuevo Los Cármenes y será la oportunidad perfecta para el ‘pasillo’ a los ‘merengues’ que son campeones. El encuentro comenzará a las 11:30 a.m. (hora de Perú) y dos horas más tarde en Argentina, y será transmitido GRATIS por ESPN y STAR Plus en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El conjunto blanco llega con la euforia de clasificarse a la final de la Champions League, tras eliminar al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. Una circunstancia, añadida a que ya son campeones de LaLiga, que puede hacerles relajarse y echar el freno. Aparentemente no se juegan nada, pero obviamente buscarán hacerse con los tres puntos.

Será una oportunidad que deben aprovechar jugadores menos habituales como Ceballos, Brahim, Arda Güler o un Joselu, que llega después de anotar un doblete el miércoles. Muchos de ellos deben dar un paso adelante para tener más protagonismo en el equipo el próximo año. Sin embargo, es verdad que se pueden dejar llevar porque tendrán la mente puesta en Wembley. Un encuentro que también puede servir para que Eder Militao y Thibaut Courtois sigan recuperando el nivel competitivo, después de recuperarse de sus graves lesiones a principio de temporada.

El conjunto dirigido por Sandoval afronta sus últimas cuatro jornadas en LaLiga y busca ofrecer la mejor versión posible. El descenso es prácticamente un hecho, pero esperan darle una alegría a su afición con un triunfo ante todo un Real Madrid, que no se juega nada y que alineará a suplentes.

El rendimiento de los andaluces como locales está siendo bueno en las últimas jornadas. Consiguieron imponerse a Osasuna y Deportivo Alavés en sus últimos choques en casa y ahora esperan sumar la tercera victoria consecutiva como local. Además, en esos dos duelos anotaron 5 goles en total y no encajaron. Muestra que Sandoval está sacando la mejor versión de un equipo, a pesar de que ya sea tarde para salvarse.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Granada?

El encuentro entre Real Madrid y Granada está pactado para este sábado 11 de mayo desde las 11:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:35 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 12:30 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; mientras que en España a las 6:30 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Granada?

El partido entre Real Madrid y Granada se jugará en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

Probables alineaciones de Real Madrid vs. Granada

Granada (4-4-2): Batalla; Méndez, Piatkowski, Miquel, Neva; Pellistri, Sergio Ruiz, Gumbau, Jozwiak; Uzuni y Boyé. Entrenador: José Ramón Sandoval.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García, Camavinga, Ceballos, Modric; Brahim, Arda Güler y Joselu. Entrenador: Carlo Ancelotti.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Granada?





