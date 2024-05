Real Madrid y Granada se enfrentarán este sábado 11 de mayo a partir de las 11:30 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el duelo correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga 2023-24, a llevarse a cabo en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes, ubicado en la ciudad de Granada (España). A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Real Madrid llega a este partido después de vencer por 2-1 al Bayern Múnich, en el duelo correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League 2023-24. A pesar de que los bávaros se pusieron adelante con un gol de Alphonso Dabies, la mística madridista se hizo presente en el Estadio Santiago Bernabéu y los blancos remontaron con un doblete histórico de Joselu.

Con el título de LaLiga en el bolsillo, los dirigidos por Carlo Ancelotti están encaminados a llevar la décima quinta Copa de Europa a sus vitrinas, con lo que configurarían un auténtico doblete en esta temporada de ensueño. Eso sí, para conseguirlo deberán doblegar al Borussia Dortmund, que llegó a esta instancia dejando en el camino al PSG. La cita será el próximo 1 de junio en el Wembley Stadium.

Tras los festejos, Jude Bellingham conversó con CBS Sports y describió sus sensaciones. “Hubo muchas veces que parecíamos muertos y enterrados, pero nuestra mentalidad nos permite no darnos nunca por muertos. Lo hemos visto muchas veces esta temporada. Da igual quién marque el gol. Mentalmente nunca nos rendimos. Estar en una final de Champions League es algo que no me puedo creer que lo esté diciendo”, explicó.

El volante de 20 años es consciente que sin el apoyo de toda la hinchada del Madrid que acudió en masa al Estadio Santiago Bernabéu hubiera sido imposible remontarle el partido al Bayern Múnich, por lo que les dejó un mensaje de agradecimiento por haber entregado su aliento en todo momento, a pesar de ir 0-1 abajo hasta los 88′. “Es increíble. La mejor afición del mundo de lejos. Es la razón por la que remontamos tantos partidos. Te dan una energía”, agregó.

Asimismo, Jude no pudo evitar los sentimientos encontrados por volver a verse con su exequipo en una instancia tan decisiva. “En Wembley contra el Dortmund va a ser algo raro. No me lo puedo creer todavía, pero tengo muchas ganas de ese partido. Es una final de la Champions con ese ambiente. Creo que en este punto de la competición, cualquiera que esté es porque lo merece. Llegamos porque lo merecemos y ellos también. La final va a ser un gran partido”, acotó.

Granada, por su parte, llega a este partido luego de caer goleado por 3-0 a menos del Sevilla, en la pasada jornada 34 de LaLiga 2023-24. Los dirigidos por José Ramón Sandoval continúan mostrándose endebles en defensa y no fueron capaces de evitar las anotaciones de Marcos Acuña, Youssef En-Nesyri y Dobi Lukebakio. Con la necesidad de ganar para no terminar descendiendo, veremos si son capaces de doblegar a los merengues.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Granada?

El encuentro entre Real Madrid y Granada está pactado para este sábado 11 de mayo desde las 11:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:35 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 12:30 p.m.; en México a las 10:30 a.m.; mientras que en España a las 6:30 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Granada?

El partido entre Real Madrid y Granada se jugará en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Granada?





