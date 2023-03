Con la eliminación del Paris Saint-Germain de la UEFA Champions League, a manos del Bayern Munich, el planeta fútbol pensó que el Real Madrid no dejaría pasar un solo segundo de la debacle parisina para empezar a negociar por Kylian Mbappé, el gran objetivo del mercado de fichajes de verano. Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernabéu ni han levantado el teléfono para comunicarse con el Parque de los Príncipes. El interés por el delantero del PSG es grande, pero Florentino Pérez y compañía no piensan cometer el mismo error que el año pasado, cuando ‘Kiki’ dejó a los campeones de Europa con los crespos hechos.

Según información de Josep Pedrerol, periodista y conductor de El Chiringuito, la cúpula del Madrid no tiene pensado contactar con los altos mandos del PSG para tratar sobre el futuro de Mbappé. En todo caso, la directiva merengue espera que el francés llegue libre a pesar de que tiene contrato, por lo menos, hasta mediados de 2024.

“El Madrid no va a negociar con el PSG. Que quede claro. El Madrid no va a llamar al PSG, en absoluto. ¿Va a ir ahora a hablar con el PSG cuando no le contestó a los mails de los 200 millones en 2021? El Madrid no va a ir al PSG para decirle ‘queremos a Mbappé’. Que se libere”, dijo Pedrerol en su programa.

“Ahora que Mbappé se apañe y diga: ‘Estoy libre, ahora voy’. El Madrid no va a ir porque a Mbappé se le ocurra en verano: ‘¡Oye! Que me dejan salir por 300 millones’. El Real Madrid no va a hablar con el PSG”, agregó el periodista en la emisión de El Chiringuito del jueves último.

Para el Real Madrid no se trata de un tema de dinero, sino de honor. Al presidente Florentino Pérez nada le gustó la forma en que Mbappé terminó tirándose para atrás en las negociaciones cuando ya había aceptado, de palabra, ser el nuevo galáctico del Santiago Bernabéu. Ahora esperan que Kylian allane el camino. El balón está en su cancha.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

Kylian Mbappé renovó con PSG en mayo del año pasado. (Foto: Getty Images)





