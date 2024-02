La expectativa en torno a la que se perfila como la transferencia más impactante del fútbol mundial, de los últimos años, involucrando a Kylian Mbappé (25 años) y su potencial fichaje por el Real Madrid, se intensificó notablemente en días recientes. A pesar de la creciente espera, parece que esta saga aún tiene varios capítulos por delante, debido a que persisten ciertos obstáculos no resueltos que impiden la finalización exitosa del acuerdo. Por otra parte, mientras el París Saint-Germain continúa defendiendo su oferta para retener al talentoso delantero francés, reportes de la prensa británica sugieren que tanto Liverpool como Arsenal, siguiendo de cerca los acontecimientos, han establecido su posición frente a la paralización del traspaso de ‘Donatello’ al conjunto del Santiago Bernabéu.

La situación de Mbappé sigue desarrollándose y, hasta ahora, lo que aún está por determinar es cuál será su próximo destino, ya que no tendría intenciones de renovar con el PSG. Según Le Parisien, a menos que haya una sorpresa inesperada, el delantero no planea extender su contrato. Estas declaraciones coinciden con las afirmaciones de Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, quien sostiene que “La lógica de esta historia era que terminaría esta temporada y no extendería su contrato”.

Por otro lado, personas cercanas a ‘Kiki’ han desvelado que su decisión de unirse al Real Madrid tiene una motivación profunda. El jugador ha llegado al punto de sentirse agotado de su tiempo en el equipo de París y ansía cumplir uno de sus sueños más acariciados, el de ir al cuadro blanco, a pesar de que en mercados de fichajes anteriores el presidente Florentino Pérez no lograra concretar su fichaje a pesar de varios intentos.

En esa línea, el jugador francés cree que el plan a largo plazo del Real le brinda una mayor seguridad para lograr los triunfos deportivos que busca en su carrera. Esta decisión también conllevaría un sacrificio financiero significativo por parte de Mbappé, ya que actualmente gana más de 72 millones de euros al año en el PSG, sin incluir las bonificaciones por metas cumplidas.





¿Qué frena el pase de Mbappé al Real Madrid?

No obstante, a pesar de que un traspaso de Mbappé al Real Madrid implicaría un importante recorte en su salario, The Independent informa que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo en cuanto a las demandas salariales del destacado jugador francés. El club español se encuentra actualmente en negociaciones con los agentes del futbolista en lo que se refiere a su contrato, y todavía existe cierta disparidad entre ambas partes en lo que respecta a los términos de su remuneración.

¿Cómo reaccionan Liverpool al atasco del fichaje de Mbappé al Real Madrid?

Aunque el Real Madrid parece ser la opción más probable, se sabe que la segunda preferencia del jugador podría ser la Premier League, con Arsenal y Liverpool como posibles destinos. Sin embargo, a pesar de los obstáculos en la negociación del fichaje de Mbappé con el representativo madridista, ninguno de los dos clubes ingleses mencionados está dispuesto a tomar una acción agresiva, ya que no están dispuestos a alterar su estructura salarial para facilitar la llegada del jugador.

Esto es una buena noticia para los seguidores del Real, puesto que permite que la directiva de Florentino Pérez continúe gestionando la situación con mayor tranquilidad, aunque siempre estén atentos a posibles reacciones por parte de los ‘Reds’ y ‘Gunners’.

¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?

Mbappé lleva ya 325 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 241 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 188. La siguen la Champions League con 43 y en Copas Nacionales con 41.

Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde el 2017. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol