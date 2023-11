Si el Real Madrid lo decide, tendrá un camino despejado para fichar a Mbappé cuando quede libre el próximo 30 de junio. Según informes del medio español AS, este 16 de noviembre, el PSG ha decidido que no presentará una oferta de renovación a la estrella francesa. La directiva del conjunto galo no tiene prisa y su único objetivo es que el jugador cumpla con lo estipulado y active la cláusula que prolongaría su vínculo en París hasta 2025. Desde dentro del club, enfatizan que no pueden mejorar su salario, aludiendo a las condiciones excepcionales que actualmente disfruta Kylian.

A pesar de todo, el París Saint-Germain todavía desea que ‘Donatello’ continúe en la capital francesa y planea construir un proyecto a corto plazo en torno a él. Para persuadir a la estrella de activar la cláusula para quedarse un año más, los parisinos utilizarán un argumento de naturaleza deportiva y que no pudieron utilizar en los últimos años.

Siempre en línea con lo reportado por AS, ‘Kiki’ sintió fastidio en la escuadra debido a su deseo de jugar en la misma posición que Neymar, en el ala izquierda, y el brasileño siempre tuvo un papel más destacado en el club y prevaleció sobre él. La razón detrás de esto estuvo motivada por consideraciones de marketing y beneficio económico.

Sin embargo, dado que Neymar ya no forma parte del equipo, este asunto se ha solucionado, y los líderes le comunicarán a la estrella: “Vas a ir a un lugar en el que tendrás el mismo problema con Vinicius”. Además, de acuerdo informantes del PSG mencionados por el medio español citado, en contraposición a lo que se ha insinuado, Mbappé está viviendo un período de considerable felicidad en el club de París y su estado parece ser auténticamente satisfactorio.

En contraparte, en el Real Madrid, se vive una expectante tranquilidad mientras se aguardan los acontecimientos. Como ha sido su costumbre, el club respeta las regulaciones de la FIFA y no tomará medidas hasta el 1 de enero próximo, fecha en la que el reglamento del organismo habilita a Mbappé para negociar con cualquier equipo que desee, debido a la apertura de la ventaja de fichajes de invierno.

Con lo mencionado anteriormente, los del Santiago Bernabéu se encuentran en una posición ventajosa debido a la decisión del PSG de no ofrecer una extensión de contrato, lo que significa que no tendrá que enfrentarse a un club respaldado por sus ofertas multimillonarias. Su tarea principal será persuadir a Mbappé con un proyecto deportivo atractivo y llegar a un acuerdo económico dentro de sus posibilidades.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024. ¿Colorín colorado?

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé es jugador del PSG desde el mercado de fichajes de 2017. (Foto: Getty Images)





¿Cuántos goles lleva Mbappé en la temporada?

Mbappé marcó el último fin de semana ante Reims y ha llevado su cuenta personal a 11 tantos en lo que va de la temporada 2023-24 de la Ligue 1. Un registro impresionante que confirma la condición de Kylian como uno de los mejores delanteros del momento. Su capacidad para definir es vital en el PSG.





