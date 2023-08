No hay día en el que Kylian Mbappé no dé motivos para pensar que se muere por jugar en el Real Madrid en un futuro no muy lejano. Y es que las señales son claras. Ya decidió no renovar contrato con el PSG más allá de junio de 2024 y en las últimas horas viene dando que hablar luego de una fotografía que ha protagonizado con Rodrygo Goes. Los delanteros posaron juntos en Cerdeña (Italia), en una imagen publicada por el brasileño este sábado en sus redes sociales.

Mbappé, que no ha ido a la gira asiática con el PSG para ultimar su salida del club, se dejó ver junto a Rodrygo, según muestra la instantánea publicada por el mismo jugador del Real Madrid en sus cuentas de Instagram y Twitter. Como era de esperarse, la foto no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

Hace un par de semanas, Rodrygo ya había mostrado su deseo respecto al futuro del nacido en Bondy, admitiendo que le gustaría verle vestido de blanco, aunque confesó que no tiene información sobre lo que ocurrirá este verano.

“El Real Madrid está fichando bien. Están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya estamos con chicos para el futuro pero que también van a ayudar mucho en el presente”, dijo en el programa Boleiragem de Sport TV Brasil. “No tengo información sobre Mbappé, vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá venga. Nos va a ayudar mucho, es un crack, pero no sabemos nada”, añadió.

El francés seguirá entrenándose a partir del lunes con el esto de jugadores con los que no cuenta el entrenador, el español Luis Enrique Martínez, tal y como han hecho en las últimas dos semanas. Mientras tanto, el Real Madrid sigue esperando la llegada del momento adecuado para lanzar una oferta por el crack francés.





La foto con Mbappé que Rodrygo publicó en redes sociales.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





