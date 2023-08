La gira del Real Madrid por Estados Unidos dejó una gran lección: el equipo necesita un centrodelantero de élite. Tras ganar dos partidos (AC Milan y Manchester United) y perder otros dos (Barcelona y Juventus), en Valdebebas se dieron cuenta que deben contratar a alguien que llene las botas de Karim Benzema. Si bien la prioridad en este mercado de fichajes en Kylian Mbappé, el presidente Florentino Pérez es consciente de que su salida del PSG sigue encallada, razón por la que ha pensado en un plan de emergencia que le permita tener un nuevo ‘9′ antes del cierre del libro de pases.

Desde España señalan que el club blanco ha vuelto a ver con buenos ojos la incorporación de Dusan Vlahovic. El atacante de la Juventus fue tentando anteriormente, pero nunca hubo una propuesta formal. Ahora, con la necesidad de un futbolista que pueda ocupar el lugar de Karim Benzema, el panorama es distinto.

Según la información de Cadena Ser, el Madrid no quiere inmiscuirse en la pelea publica entre Mbappé y el PSG, por lo que ven con buenos ojos solicitar una cesión del serbio. La ‘Juve’ no está pasando por un buen momento económico y este sería el contexto propicio para pueda soltar a una de las armas de Massimiliano Allegri.

La Juventus ha tasado a Dusan Vlahović entre 70 y 80 millones de euros, un monto que el Real Madrid no está dispuesto a gastar en un futbolista que no sea Kylian Mbappé. Eso sí, en vista de que el ‘caso plusvalía’ sigue generando estragos en la interna del cuadro italiano, la propuesta de una cesión no sería mal vista: podrían pagar el salario del jugador y, si la ‘Vieja Señora’ acepta, añadirían una opción de compra a futuro.

Queda esperar cuál será la próxima movida de los madrileños, pues por ahora solo cuentan con tres delanteros: Vinícius Júnior, Rodrygo y el recientemente llegado, Joselu. Carlo Ancelotti no está conforme con el plantel que hasta ahora tiene, pero tampoco presionará a la directiva.





Dusan Vlahovic, en la mira del Real Madrid. (Foto: AFP)





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





