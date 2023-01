Fuera de las celebraciones por la consecución de la Supercopa de España, hay un tema pendiente que el Barcelona quiere resolver lo antes posible: la salida de Memphis Depay. El delantero neerlandés no tiene espacio en el esquema de Xavi Hernández y –por el bien de ambas partes– su salida sería la decisión más salomónica en estos momentos.

Hay un punto clave en esta movida, y es que el internacional con la Selección de Países Bajos finaliza su contrato con los culés en junio de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de que el ‘Barça’ pueda hacer caja con él es que se marchase en este mercado invernal.

La primera posibilidad surgió hace unos días, cuando desde España comenzó a correr el rumor de que el destino de Depay sería el Atlético de Madrid, con el trueque de por medio del belga Yannick Ferreira Carrasco. No obstante, este fin de semana el destino del exatacante del Olympique de Lyon tomó otro rumbo.

Se trata de la posibilidad de otro trueque, pero con otro futbolista, hacia otra liga y otro club. Según Gerard Romero, el cual reveló esta información en su más reciente transmisión en Twitch, si Memphis Depay acepta, podría marcharse al Inter de Milán con el intercambio de Joaquín Correa de por medio.

Aunque evidentemente todavía no se conoce si hay o no una propuesta formal, el neerlandés tendrá que decidir pronto. Y es que, sin espacio en el equipo y con la temporada recién a la mitad, si quiere forzar su permanencia en el Barcelona para irse gratis, deberá entender que no va a jugar. Así, pues, un salto a la Serie A no estaría mal para cambiar de aires.

El ‘Tucu’ Correa, por su parte, estaría encantadísimo de irse al cuadro catalán y tener una nueva experiencia en el exterior. Su versatilidad en ataque es una de las características que más le habrían gustado a Xavi Hernández, por lo que su llegada al Spotify Camp Nou dependerá única y exclusivamente de la decisión que tome Memphis Depay.

Joaquín Correa sería parte del trueque para forzar la salida de Depay al Inter de Milán. (Foto: Getty Images)

Los números de Joaquín Correa

El internacional con la Selección Argentina todavía tiene contrato vigente con el Inter de Milán hasta mediados del 2025. Como se recuerda, Correa llegó al cuadro milanés en la temporada 2021-22, tras su paso por Estudiantes La Plata, Sampdoria, Sevilla y Lazio.

En lo que va de la presente campaña, el ‘Tucu’ ya ha anotado tres goles y ha regalado otras tres asistencias en 21 partidos oficiales, siete de ellos como titular. En sus dos años como ‘nerazzurri’, acumula nueve dianas y seis pases de gol en 57 encuentros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.