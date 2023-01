No se puede dudar de que Bruno Fernandes fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Manchester United sobre el Manchester City (2-1) en el derbi de la Premier League. El delantero portugués marcó el gol del empate y dio pie para la remontada en Old Trafford. Pero el protagonismo del exjugador del Sporting de Lisboa no estuvo solo en la cancha, también fuera de esta. Y es que el futbolista salió a dar unas declaraciones que sonaron como un ‘palo’ para Cristiano Ronaldo, algo que tuvo que aclarar en sus redes sociales.

“Ahora estamos jugando como un equipo. Hace algunos meses, algunos jugadores jugaban solos, para sí mismos. Ahora lo hacemos unos para ayudar a los otros”, dijo Fernandes en zona mixta tras la victoria ante Manchester City. Las palabras del portugués fueron tomadas por la prensa e hinchas como un dardo para su excompañero.

El polvorín que se armó en redes sociales por sus declaraciones obligaron a Bruno Fernandes a aclarar el tema. En una historia de Instagram, el portugués pidió que dejen de usar su nombre para atacar a Cristiano Ronaldo. Según el luso, se trata de un intento de la prensa de desmerecer el buen trabajo que viene haciendo el United.

“Gracias a algunos por publicar exactamente las palabras que dije. Sé que es difícil ver al Manchester United hacerlo bien y no tienen nada que hablar sobre nosotros aparte de buenas cosas! No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano! Cristiano fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y como he dicho en muchas entrevistas desde el Liverpool está siendo increíble y actuando como un equipo podéis ver los resultados de ello. Seguimos!”, escribió.

Cabe recordar que el Manchester United acumula ocho victorias entre todas las competiciones antes del partido del sábado ante el City, una situación que deja tranquilo al mediocampista portugués.

Bruno Fernandes ha sido un hombre clave para el United desde que llegó procedente del Sporting CP, anotando 38 goles y registrando 28 asistencias en 104 apariciones en la Premier League.





