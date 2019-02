Messi, la 'pierna mala' y ¿Pelé? Goles de derecha, de cabeza y regates alucinantes de Leo [FOTOS] 

Hace solo poco más de dos meses, el mundo del fútbol retumbaba con una afirmación de Pelé sobre Messi : "solo tiene un regate, dispara con una pierna y no cabecea bien". Aquellas palabras, al parecer, cayeron mal e hicieron mucho eco en el jugador del Barcelona, quien nuevamente se las arregló el último fin de semana para 'desmentir' al mítico brasileño.

Fue en el encuentro ante el Sevilla por LaLiga Santander. Messi cargó a su equipo al hombro y con un 'hat-trick' lideró la remontada de los azulgranas. Eso sí, uno de esos goles, golazos para ser precisos, fue con la 'pierna mala', la derecha, esa que según Pelé, el argentino no sabe emplear para marcar tantos.



Fue un disparo brutal, por potencia y colocación. Un golazo a la escuadra que en pies de otro jugador hubiese sorprendido a todo mundo, pero tratándose de Leo Messi no impresiona, pues lo ha hecho casi todo. Incluso eso que el más grande de la historia del balompié, para la mayoría, niega a aceptar.



Y como puntillazo final, la 'Pulga' le calcó una clásica celebración: trepado en un compañero y con el puño derecho apuntando al cielo.



Las comparaciones son odiosas; e innecesarias para algunos, y Messi no hace más que darles la razón semana a semana. En verdad, ¿hay punto de comparación?



