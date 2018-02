Messi recibe la llamada de Dembélé y el mensaje de atención para todo el Barcelona

Primero se había rumoreado que Messi y Luis Suárez no se encontraban contentos con el fichaje de Ousmane Dembélé y ahora se había filtrado el mensaje del delantero francés a Leo y compañía tras su último partido contra el Getafe. Sí, es cierto que el galo no ha encajado un solo buen partido desde que llegó al Barcelona, pero también sus lesiones le han costado ponerse en ritmo, por lo que Dembélé pide paciencia con su adaptación en Cataluña.



Messi y demás jugadores del Barza exigen que juegue acorde a la inversión que hicieron los directivos catalanes, pero Dembélé pide ritmo y un llamado de atención para que se respete su proceso en el equipo, tal como comentan algunos medios españoles. La situación es preocupante para él, especialmente por lo que se juega el Barcelona en estas semanas. Se pelea La Liga y ahora llegan los octavos de final de la Champions League.



Coutinho, como era de suponerse, ha ganado más confianza en el plantel. En una liga como la Premier el ritmo es mucho más competitivo, por lo que el brasileño se ha adaptado a la perfección con sus compañeros. No ha sido el caso de Dembélé, quien no juega y cada vez que le ha tocado la oportunidad de estar, se ha visto opacado en el ritmo de juego culé.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

En otras noticias del Barcelona, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo que había hablado con el capitán Lionel Messi acerca de jugar menos partidos de Liga con el Barcelona para mantenerse descansado para defender a su país en el Mundial de 2018.



El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha desoído las demandas de Tapia, quien ha alineado a Messi como titular en 33 de los 39 partidos del equipo en esta temporada y sólo lo ha dejado en el banquillo en tres partidos de la Copa del Rey.



El entrenador sí dejó a Messi fuera de la alineación inicial por primera vez en la liga contra el Espanyol el 4 de febrero, pero lo sacó como sustituto para ayudar a salvar un empate 1-1.



"Ojalá todos los jugadores lleguen en el nivel que están. Lo de Sergio Agüero es terrible y Lionel Messi está siempre arriba", dijo Tapia al medio argentino TYC Sports.