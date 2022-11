A puertas del Mundial 2022 y sobre el ecuador de la temporada europea, el futuro de Lionel Messi aún es una incertidumbre. El goleador sudamericano tiene contrato hasta junio del próximo año con el París Saint Germain, pero no le faltan ofertas. Una posibilidad es que regrese al equipo que le permitió tocar el cielo. En Barcelona la ‘Pulga’ tiene un lugar asegurado y la confianza de ser protagonista cada fin de semana. Ello lo sabe muy bien el presidente de LaLiga Santander, Javier Tebas.

El mandamás del campeonato ibérico manifestó que el rosarino se hace extrañar, pues considera que jugar en un equipo como el PSG no permite que los hinchas lo sigan de igual forma como cuando se encontraba en la Ciudad Condal. “Yo creo que a Leo no se le extraña solo en LaLiga, se le extraña en el fútbol, porque la Ligue 1 es lo que es, ¿no? Y no hay más. Creo que por mucho que esté en el PSG, se le sigue mucho menos que cuando estaba en el Barça”, manifestó en declaraciones para Olé Sports Summit.

En otro momento consideró que fue un error para Messi no renovar con el Barcelona, además de asegurar extraña verlo disputar partidos con casaquilla ‘culé'. “Extraño a Messi. Ojalá vuelva, pero eso va a depender de él. Le vendría bien que vuelva al fútbol español, sobre todo al equipo que le vio nacer”, manifestó.

“Creo que fue un error para él, en mi opinión, romper ese matrimonio con el Barça. Espero que haga un gran Mundial, ahí lo vamos a poder ver todos”, agregó Tebas antes de opinar “que tiene que volver antes Messi que Cristiano Ronaldo′. Pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel, ¿no?”.

Finalmente se dio tiempo para explicar cómo ha sido su gestión desde que lidera la organización de LaLiga y consideró que, a diferencia de años anteriores, en la actualidad gran parte de los partidos son globalizados. “La base es sobre todo la retransmisión de los partidos, tanto de los grandes partidos, como los que no parecen tan grandes y que sea de la misma forma. Retransmitir un partido de fútbol, la realización, los comentaristas, los narradores, lo que hacen es contar una historia, una historia de 90 minutos. Hemos querido unificar mucho para que no haya esas diferencias”, sentenció.





El futuro de Lionel Messi

Pese a los rumores de su posible regreso al Barcelona, según The Athletic, Lionel Messi seriamente en continuar su carrera en el Inter de Miami. El medio de comunicación asegura que las conversaciones entre la entidad estadounidense y el argentino están muy avanzadas, tal es así que el equipo estadounidense se ha mostrado optimista de poder llegar a un acuerdo. En caso se concreten las negociaciones, el contrato se firmaría después del Mundial Qatar 2022.





