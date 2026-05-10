Movistar LaLiga TV será el canal protagonista para vivir El Clásico FC Barcelona – Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26, programado para el domingo 10 de mayo a las 21:00 (hora peninsular) en el Spotify Camp Nou. En un duelo con aroma a final, los blaugranas defienden su ventaja en casa ante unos merengues obligados a ganar para seguir con opciones reales en la lucha por el título liguero. Tanto Movistar Plus+ como Orange TV ofrecerán la transmisión en España, con varias señales en HD y 4K para seguir el choque tanto en televisión tradicional como en streaming.

Dentro de Movistar Plus+, la señal de LaLiga se distribuye a través de diferentes diales de fútbol que incluyen la retransmisión principal, opciones multicámara y versiones en ultra alta definición. Gracias a esta oferta, los abonados pueden elegir cómo vivir el Clásico, ya sea con una emisión estándar o con realizaciones pensadas para no perder detalle del pulso táctico entre culés y madridistas.

Orange TV, por su parte, integra la señal de Movistar LaLiga TV en sus propios canales de pago, de modo que sus clientes también tengan acceso al partido sin salir de la plataforma.

De este modo, el encuentro que paraliza al país se convierte también en un escaparate del fútbol de pago en España: una cita en la que Barça y Real se juegan buena parte de la temporada, y en la que las dos operadoras refuerzan su apuesta por el directo con previa, análisis posterior y acceso desde cualquier pantalla conectada.

Tanto si lo ves desde el salón como desde el móvil, tendrás varias puertas de entrada para engancharte a los noventa minutos más intensos del curso liguero.

Canales para ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, el clásico FC Barcelona — Real Madrid

Movistar Plus+

Movistar Plus+ (dial 7): Señal general de la plataforma con acceso al Clásico para clientes con paquete de fútbol.

Movistar+ LaLiga (dial 54): Canal principal dedicado a los partidos de LaLiga EA Sports.

Movistar+ LaLiga 2 (dial 57): Señal con opción multicámara para seguir el encuentro con distintos ángulos.

Movistar+ #Vamos 2 (dial 51): Canal alternativo con cobertura especial del duelo entre culés y merengues.

Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440): Emisión en ultra alta definición (UHD/4K) para ver el choque con la máxima calidad de imagen.

Orange TV

Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107): Canal de referencia para los partidos de LaLiga dentro de Orange.

Movistar LaLiga TV (dial 110): Señal de LaLiga distribuida a través de los diales de Orange TV.

Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111): Versión en 4K para disfrutar del clásico entre blaugranas y madridistas con mayor definición.

Movistar LaLiga TV 2 (dial 112): Canal adicional vinculado a la cobertura de LaLiga, con programación complementaria.

¿Cómo ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, FC Barcelona — Real Madrid por streaming? Precios

Para seguir el Clásico por streaming a través de Movistar Plus+ necesitas contratar un paquete que incluya LaLiga EA Sports dentro de la oferta de fútbol. Con el servicio activo, puedes acceder al partido desde la app de Movistar Plus+ en smart TV, móvil, tablet u ordenador, iniciando sesión con tus credenciales y seleccionando los mismos canales que tienes disponibles en el decodificador.

Los precios concretos dependen de la tarifa miMovistar que elijas —combinando fibra, líneas móviles y televisión— y de las promociones vigentes en cada temporada, por lo que las cuotas pueden cambiar con el tiempo. En el caso de Orange, la señal de Movistar LaLiga TV se incluye en sus paquetes de fútbol, que también permiten ver los canales en streaming a través de la app de Orange TV una vez contratados. Para ofrecer información precisa y actualizada, lo más recomendable es consultar directamente las páginas comerciales o el área de clientes de cada operador, donde se detallan los planes y precios al día.

Horarios, TV y dónde ver EN DIRECTO el Clásico FC Barcelona — Real Madrid

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026 (jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26).

Hora en España: 21:00 (hora peninsular).

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid (El Clásico, culés vs merengues).

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

País: España.

Torneo: LaLiga EA Sports 2025-26.

TV en España (Movistar Plus+): Movistar Plus+ (dial 7), Movistar+ LaLiga (54), Movistar+ LaLiga 2 (57), Movistar+ #Vamos 2 (51), Movistar LaLiga HDR 4K (440).

TV en España (Orange TV): Orange TV Libre Fútbol 1 (107), Movistar LaLiga TV (110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (111), Movistar LaLiga TV 2 (112).

Streaming: Apps oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV para clientes con paquetes de televisión que incluyen los canales de LaLiga.