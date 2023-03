Son varios los futbolistas de experiencia que culminan contrato con Real Madrid a final de temporada y aún no reciben noticia sobre renovación. Nacho es uno de los que conforma esta lista y, en la previa del partido de la Selección de España, se sinceró sobre su situación y dio a entender que todavía no existe una comunicación clara sobre el tema, pero está dispuesto a quedarse. Además, confesó que siente la confianza y respaldo de toda la hinchada ‘merengue’.

“Lo he dicho muchas veces después de cada partido: intento vivir el presente. Como he dicho antes, estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. La temporada empezó siendo muy complicada. Pasé un momento regular porque no me sentía casi importante. Ahora todo ha cambiado”, dijo el futbolista en conferencia de prensa previo al duelo de España vs. Noruega.

“Es como si hubiera dado un vuelco la situación. El contrato con el Madrid no va a cambiar nada. Cada verano hablo con el club. con el entrenador con mi familia y tomamos la decisión. El hecho de tener contrato o no me hace vivir muy tranquilo. Ahora estoy contento aquí en el club, claro”, agregó dejando un mensaje a Real Madrid sobre su continuidad.

A pesar de tener la confianza que seguirá, fue consultado también sobre la posibilidad de fichar por otro club en la próxima temporada. Sin embargo, su respuesta fue directa al mostrar que solo está interesado en seguir en Real Madrid, algo que podría servir como ‘presión’ para la dirigencia y darle un desenlace al tema.

“Para mí, es complicado. No sé lo que es jugar en otro club. Yo sé que aquí tengo todo y estoy completamente seguro que no voy a estar en otro sitio mejor que aquí. No se trata de que el Madrid me de más años o más dinero. Es ser importante. Al principio no conseguía tener la confianza del entrenador”, comentó al respecto.

“Yo estaba bien individualmente y no me sentía correspondido. No tengo la decisión tomada. Es una situación que me toca vivir cada año. Es verdad que siempre consigo darle la vuelta. Es difícil, pero estoy tranquilo. No haría nada que no fuera con el club de la mano”, sentenció el defensa central dejando clara su postura de cambiar de equipo.





Su ausencia en la Selección de España

Nacho no fue considerado gran parte del proceso de Luis Enrique y tampoco estuvo presente en el Mundial Qatar 2022. A pesar de tener continuidad y experiencia, el director técnico prefirió llamar a otros jugadores. El defensa fue claro al decir que todos merecen la oportunidad y las cosas pasan más por un tema de gustos.

“Bueno... Vaya pregunta. Lógicamente, estos dos o tres años si me veía capaz de estar en la Selección. No es fácil, hay muchos jugadores muy buenos y hay un seleccionador que tiene unos gustos. Por circunstancias, dejé de venir. Alguna vez he pensado que me gustaría poder haber estado en más partidos, pero el fútbol es así”, dijo.





