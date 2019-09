Barça perdió la batalla, pero no la guerra: nueva fecha para intentar sacar a Neymar del PSG

Salvo un milagro, Neymar no llegará al Barcelona en el presente mercado de fichajes 2019. El PSG le cerró las puertas al brasileño poniendo todas las trabas posibles en las negociaciones con la directiva azulgrana. Sin embargo, según apunta este lunes el diario catalán Sport, en Camp Nou no están dispuestos a rendirse.

Es por eso que en el seno del FC Barcelona han decidido que volverán a intentar sacar al crack brasileño del PSG en el mercado de fichajes de invierno de 2020. Para esa fecha, el club azulgrana podría avanzar en las ventas de Dembélé o Rakitic o en el peor de los casos conseguir un parte de los 170 millones de euros que pide el club francés por Neymar.

Esta estrategia del Barcelona recuerda lo que en su día fue la tan mentada llegada de Coutinho, quien era el objetivo azulgrana en verano de 2017. No obstante, en enero de 2018, en complicidad con el brasileño, los catalanes terminaron haciéndose con su fichaje. Ahora, la historia se repetiría con Neymar.



El problema para el Barcelona es que si ficha al brasileño en enero del próximo año, es bastante probable que este no pueda jugar unos hipotéticos octavos de final de Champions League al haberlo hecho en fase de grupos con el PSG. Con el fin de esta 'novela', en el Parque de los Príncipes no van a tarde en utilizar a su jugador en todas las competiciones posibles.



Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño volverá a jugar un par de amistosos con su selección en Estados Unidos. El primero ante Colombia el viernes 6 y cuatro días más tarde ante Perú.

