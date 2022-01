Pudo convertirse en una de las jóvenes promesas del Real Madrid. Revolucionó Valdebebas en las pruebas del año 2005, pero finalmente acabó regresando a Brasil por diferencias económicas y socioculturales de la familia en España. País a donde volvería años más tarde para iniciar su carrera en Europa con el FC Barcelona, equipo al que dejó en el 2017 para irse al PSG, pero a donde intentó volver en el 2019. Neymar estrenó este martes en Netflix ‘El caos perfecto’, un documental sobre toda su carrera.

El primer episodio que aparece es la prueba que hizo ‘Ney’ con 14 años en el Madrid, donde arrasó y deslumbró en Valdebebas, pero decidió regresar a Brasil, eso sí, con una camiseta de los ‘blancos’ con su nombre y el dorsal 7. “Era mi primera vez en Europa. No entendía nada, la comida era diferente...”, confesó.

Sin embargo, él y su padre confesaron que gracias al club ‘blanco’ se convirtió en un fenómeno en Brasil y pudieron ingresar su primer millón de euros. “Vi una oportunidad que podía beneficiar a mi familia. Y a mi hijo. Fue el primer millón que ganó mi familia. Neymar tenía entonces 14 años”, señaló el padre de ‘Ney’.

El Barcelona, ida y vuelta

Neymar reconoce que el Barça fue un gran salto en su carrera luego de su explosión en el Santos brasileño, donde se dio a conocer al mundo. “Ney tenía claro que quería llegar a un club en Europa. Fue un gran paso sabes. Estaba ya en un gran equipo. Después del Barça donde podía ir?”, reconoce Neymar Sr.

Sin embargo, tras llegar en el 2017 al PSG, en lo que fue (y es) el traspaso más caro de la historia del fútbol (222 millones de euros), el brasileño quiso volver al Camp Nou para jugar con Messi.

“Cuando tomé la decisión de dejar el PSG, no fue por una afición o un club. Fue porque vi que me sentía mejor en otro sitio”, reconoce. “Nunca tuve nada contra la afición del PSG, ni contra el propio club. Nunca fue eso. Al contrario. Estoy muy agradecido”, aclara Neymar.

El padre del delantero confirmó lo dicho por su hijo, pero reconoció que él no estaba de acuerdo. “Yo no quería que dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo yo? Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó”.

El retorno de Neymar al Barça estuvo sobre la mesa en verano de 2019 e incluso el club azulgrana presentó una oferta de 110 millones más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé, algo que desveló el ex directivo Javier Bordas, pero finalmente no hubo acuerdo porque el PSG pedía 20 millones más para dejar salir al brasileño.

Las sinceras lágrimas de Ney

El brasileño mostró su lado más humano en el documental y dejó claro que le duelen las críticas: “No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan que Neymar está de fiesta o no se qué. ¿Cómo he jugado? Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me critican más de lo que me merezco y es difícil”.

