Más Mbappé, menos Neymar: Barcelona encuentra tres razones poderosas para ficharlo en verano de 2020

Muchos creen que tras la fallida llegada de Neymar al FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes de verano, los azulgranas volverán a intentarlo en enero del próximo. O en el peor de los casos, en la ventana de verano de 2020. Sin embargo, el club de Les Corts habría cambiado de postura en los últimos ante un debate interno en la directiva que preside Josep María Bartomeu.



Y es que de acuerdo a información del diario 'Mundo Deportivo', en el Barcelona estudian dejar de lado el fichaje de Neymar para enfocarse enKylian Mbappé , la otra estrella mundial del PSG cuya llegada al Camp Nou sería mucho más conveniente por diversos factores que explicaremos a continuación.

Calidad. Al igual que Neymar, Kylian Mbappé es uno de los mejores del mundo. Ante las lesiones del brasileño en las dos últimas temporadas, el delantero francés se puso el equipo al hombro. Mostró que es determinante y si hablamos de alguna ventaja mayor respecto al brasileño. es que también se puede desempeñar como delantero centro.



Juventud. Según 'Mundo Deportivo', la edad de Neymar se ha convertido en un tema de debate dentro del FC Barcelona. Tiene 27 años y no le quedan muchos años más al máximo nivel. En Camp Nou no esperan verlo brillar más allá de las 32 o 33 primaveras. Mientras que todo lo contrario pasa con Mbappé, quien apenas llega a los 20 años. El crack del PSG podría ser el máximo representante del futuro del club azulgrana ante el adiós de Messi.



Sin líos de por medio. Si fichan a Mbappé, en el Barcelona no tendrían que preocuparse en la reacción de la hinchada. A diferencia de Neymar, el campeón del mundo en Rusia 2018 no genera anticuerpos en la afición, que todavía no olvida la polémica marcha del brasileño en verano de 2017.

