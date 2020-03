Neymar, ex delantero del Barcelona, se fue hace unos días de la ciudad de París en Francia debido al crecimiento del coronavirus en ese país. El delantero del PSG salió al igual que su compañero de equipo Thiago Silva rumbo a su natal Brasil para estar en cuarentena junto a toda su familia.

Pese a la crisis mundial que se vive debido a la enfermedad, la dirigencia del PSG no pierde el paso respecto a lo que se trata a la renovación del ex ’11′ del Barcelona. Quieren que Neymar continúe su carrera en la capital francesa, aunque el atacante brasilero da cabezazos cada vez que le dicen para poner nuevamente su firma.

Y es que este viernes el periodista Abdellah Boulma sostiene que PSG le ha presentado una oferta de renovación a Neymar todo para que este no regrese a la tienda del Barcelona. Sin embargo, el también ex Santos no ha respondido a su actual club.

En tanto, Le10Sport menciona que ‘Ney’ quiere esperar hasta el final de la presente temporada para recién allí decidir si se queda o se marcha del Parque de los Príncipes. Hasta dónde llegue su equipo en la Champions League también infuenciará: de momento, están en cuartos de final tras vencer al Borussia Dortmund.

¿Qué depende para que Neymar vuelva al Barcelona?

Lo que tiene claro Neymar es ganar la Champions League lo antes posible. Esto lo podría poner como uno de los firmes candidatos a llevarse el Balón de Oro, trofeo individua que aún no gana.

Previo a la para de la liga francesa por el COVID-19, Neymar y el cuadro del PSG están en la cima del campeonato local con 68 puntos, 12 unidades más que su más cercano perseguidor; Olympique Marsella.

Lionel Messi, pese al coronavirus, no deja de ejercitarse.

