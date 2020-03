Real Madrid y Barcelona son los que pelean año tras año el título de LaLiga Santander. En la última década, los culés se han llevado el torneo de primera división en siete oportunidades, en tanto que los merengues lo hicieron dos veces de la mano de Mourinho y Zidane. Atlético quedó relegado con solo una vez.

Tanto Real Madrid como el Barcelona también quieren contar con los mejores jóvenes del momento con el fin de seguir brillando en el futuro y es por ello que la dirigencia de ambos elencos se han fijado en Leroy Sané, delantero del Manchester City de Pep Guardiola.

Y es que así lo adelanta el diario Bild este jueves. El citado medio alemán apunta que Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, ha pedido a Sané al presidente Florentino Pérez. En medio de la llave de octavos de final ante los citizens, en la ‘Casa Blanca’ piensan seriamente en hacerse con sus servicios.

¿Encajaría Leroy Sané en Real Madrid?

Si bien es cierto que la mayoría de medios europeos lo ponían en Bayern Munich de cara a la campaña que viene, su futuro no estaría en tierras bávaras. El ser suplente en el cuadro de Guardiola no le ha gustado para nada al ex Schalke 04, por lo que quiere que le abran la puerta de salida. En el ‘Barza’ pagarían cerca de 75 millones de euros.

De otro lado, todo Real Madrid vive en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus que se siente con fuerza en España. No hay fecha confirmada de regreso para LaLiga.

