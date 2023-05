No cabe duda que Neymar es uno de los futbolistas que dejará el París Saint-Germain a final de temporada. Y es que el astro brasileño no ha mostrado el nivel deseado por la directiva parisina, por la que han empezado a buscar diferentes opciones en el mercado para definir su próximo destino. No obstante, en estas últimas horas, el extremo sudamericano ha vuelto a ser noticia, luego de que diferentes medios españoles asegurasen que el futbolista habría intentado negociar su regreso al FC Barcelona, club en el que militó durante cuatro temporadas.

Como se recuerda, el futbolista brasileño empezó a planificar su marcha luego de los últimos incidentes que sufrió en la puerta de su casa en París. Por este motivo, ‘Ney’ estaría evaluando opciones para continuar con su carrera futbolística.

Sin embargo, llamó mucho la atención al que estaría pensando llegar. Según informó el diario ‘Relevo’, el exSantos se habría estado enviado mensajes con directivos del FC Barcelona para saber si es posible gestionar su regreso a la Ciudad Condal.

Cabe resaltar que el brasileño es consciente de que la delicada situación económica que atraviesa el elenco blaugrana y que todo dependerá de las salidas que se produzcan. Eso sí, el objetivo principal del conjunto culé es Lionel Messi, otro de los futbolistas que dejará el PSG a final de temporada.

Neymar celebró el título de LaLiga

De acuerdo con los medios internacionales, el astro del PSG felicitó a sus excompañeros tras conseguir LaLiga Santander en el RCDE Stadium. Luego coordinó con ellos para encontrarse en dicho lugar. Se sabe que ‘Ney’ tiene contacto con jugadores como Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba y Ter Stegen, con quienes coincidió en su último año como ‘blaugrana’.

Es necesario mencionar que el exjugador de Santos también jugó con Xavi Hernández en el Barcelona. Pero no pudo verse con él anoche debido a que el entrenador ‘culé’ acudió a una celebración aparte con los directivos, ejecutivos y el staff del club. De todas formas, la presencia de Neymar en la fiesta de los jugadores ha llamado la atención de los aficionados.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.