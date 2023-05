Han pasado casi cinco meses desde que Argentina levantó la Copa del Mundo Qatar 2022 tras vencer en la final a Francia, pero hasta el día de hoy sigue habiendo todo tipo de reacciones. Incluidas las malas al señalar que el camino de la camino de la ‘Scaloneta’ a la final tuvo rivales más accesibles a comparación de las otras selección, además del factor arbitral, señalado por detractores como Diego Lugano, el histórico capitán de Uruguay, quien consideró que dieron mucha ayuda.

En entrevista con Futbol por Carve, el exdefensor uruguayo no se guardó nada contra el triunfo de la selección que históricamente ha rivalizado con la ‘Celeste’, sobre todo al hacer énfasis del favoritismo que tuvieron en varios momentos claves a lo largo de la competencia.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”, aseguró Lugano.

Argentina tuvo penales a favor ante Arabia, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia. (Reuters)

Eso sí, la Albiceleste no fue el único objetivo, ya que Lugano también hizo mella en el arbitraje y el VAR en general, con mención especial al polémico penal en favor de River ante Boca del último Superclásico, que terminó 1-0 a favor de los ‘Millonarios’.

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...”.

Llamado a los jugadores

Finalmente, tras cuestionar la utilización del VAR, Diego Lugano también expresó su preocupación por la pasividad mostrada desde los futbolistas, quienes simplemente aceptaron la llegada de este mecanismo de revisión.

“Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, concluyó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.