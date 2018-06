Florentino Pérez parece estar harto de Cristiano Ronaldo. Sí, es un goleador innato y vital para la obtención de cuatro Champions League en los últimos cinco años, mas no quiere negociar con los dirigentes del Real Madrid en cuanto a su futuro en el club. El delantero portugués quiere ser el jugador mejor pagado del planeta, algo que no es aceptado por la cúpula del madridismo, puesto que, a sus 33 años, ‘CR7’ no puede ofrecerle más al club.



Ante ello, el propio presidente del Real Madrid se encontraría negociando con el entorno de Neymar para acelerar su fichaje y partida del PSG. De acuerdo a medios españoles, el mandamás se habría juntado el pasado martes con Pini Zahavi, representante israelí, para mantener una estrategia que enfoque a ‘Ney’ en Rusia 2018 y luego vaya al Madrid.



Neymar nunca terminó adaptándose al PSG, no se siente cómodo en París y, pese a lo que se comenta sobre el futuro del jugador en la Ligue 1, el brasileño espera finiquitar su contrato y ser la gran figura que espera – con ansías – todo el madridismo.



¿Cuánto se desembolsaría por un fichaje de tal calidad? Se habla entre los 300 a 400 millones de euros. No resultará sencillo en lo económico y, sobre todo, en lo dirigencial, puesto que Nasser Al-Khelaifi no quiere deshacerse de su jugador franquicia en apenas una temporada.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros y, con él, vino Dani Alves. ¿Se marchará ahora con rumbo a España? Tras el Mundial, todo se dirá.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)