Neymar ganó todos los títulos posibles con la camiseta del Barcelona, teniendo a Andrés Iniesta como uno de sus mayores asistentes y enfrentando al Real Madrid. Los caminos de ambos se separaron del Camp Nou cuando el delantero le dijo a la dirigencia culé que lo deje marcharse al PSG a mediados de 2017.

En los últimos meses, en España se habló de un posible traspaso de Neymar al Real Madrid; cosa que no llegó a producirse. Sin embargo, si el popular 'Cerebro' ve a su ex compañero con la camiseta, esto no le incomodaría mucho. Así lo reveló en conversación con El Larguero de la Cadena Ser.

"La verdad que no me dolería que Neymar se fuera al Madrid. Creo que el 'Barza' tiene una gran cantidad de jugadores de calidad que pueden conseguir todos títulos de la temporada", apuntó Iniesta al citado medio.

No obstante, también aseguró que le gustaría que 'Ney' regrese al cuadro azulgrana. "Tampoco me atrevo a decir que no vaya a regresar. Es de talla mundial y marca la diferencia, aunque ahora lo veo complicado", añadió.

Neymar viene de marcarle un gol al Mónaco el pasado domingo en la goleada 4-0 del PSG como visitante por la Ligue 1. En trece jornadas jugadas, los dirigidos por Thomas Tuchel lo han ganado todo.