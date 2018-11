Neymar se mantiene en los planes del Real Madrid , pese a que no ha habido una inversión por él en el pasado mercado de pases en Europa. El brasileño, que tenía intenciones de irse del PSG en el verano, vio cómo Florentino Pérez no hacía la inversión por él, a lo que ‘Ney’ se ofreció a todos los grandes de Europa como escape de la Liga Francesa. Sin embargo, tal como cuentan medios españoles, la estrategia del presidente madridista es usar las cuentas del club que tiene en el banco recién para la temporada 2019-20, por lo que existen grandes posibilidades de que ‘Ney’ se termine vistiendo de blanco.



Mientras que el Barcelona no descarta a Neymar, en el Real Madrid tienen el presupuesto necesario para realizar una inversión como tal. Para la siguiente temporada se habla de 222 millones hasta los 300 millones de euros. ¿El Real Madrid tiene esa cantidad de dinero? Claro que sí. Si bien se invertirán 500 en la remodelación del Bernabéu, los madridistas no han gastado mucho en los pasados mercados, gastando solo en jugadores para el futuro.



Se habla de que Exequiel Palacios será un fichaje en enero, pero también se dice de que Neymar volverá a ser ese mega crack en donde Florentino atraiga todos los flashes. En el pasado habían sido Cristiano Ronaldo, Kaká, Bale y hasta Benzema – podría decirse -. Ahora parece el turno del delantero brasileño. No se habla de ello porque ‘Flore’ lo tiene guardado bajo siete, tal como se comenta en la capital de España. Así parece su camino.



La última palabra, no obstante, es del PSG que es un especialista en negarse a vender a sus futbolistas, sobre todo si no se hacen las cosas a su manera. El Real Madrid recibió un aviso de los franceses cuando apareció su interés por el brasileño. Las noticias que salen desde Barcelona tampoco han sentado bien en París. Se dice que hay un pacto verbal para dejarle salir si llega una oferta así. Se dice…