Florentino Pérez desea a toda costa a Neymar. No hay otro jugador que pueda darle el salto de calidad una plantilla venida a menos con las bajas de Álvaro Morata y James Rodríguez, y el decrecimiento futbolístico de Cristiano Ronaldo. El delantero brasileño, harto ya de París, vería con buenos ojos irse a jugar al Santiago Bernabéu, aunque el PSG siempre es difícil a la hora de fichar. En España se recuerda el caso de Marco Verratti al Barcelona. No obstante, ¿por qué el Real Madrid no tendría problemas para llevárselo? Una sola. Mucho dinero en caja.



Zidane y Florentino apostaron esta temporada por la cantera madridista, la cual solo parece haber dado frutos en los partidos de Supercopa de inicio de campeonato. Tras las ventas de Danilo, Morata, Mariano y compañía, el Real Madrid se llevó más de 130 millones de euros a sus marcas, por lo que si se deben pagar más de 220 millones por el pase de ‘Ney’, los directivos no tendrían problemas de abonar un cheque, dado en los últimos años tampoco se han realizado inversiones como en pasadas épocas. Neymar pisa fuerte.



El internacional brasileño Neymar se arrepiente de haber recalado en la liga francesa, un campeonato que considera demasiado defensivo y físico, frente al español, que es más abierto, según ha confesado el jugador en privado, publica este miércoles el diario francés "L'Équipe".



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)



El futbolista se queja de las numerosas faltas de las que es víctima en una liga a la que, según confesó en una reciente visita a Brasil, comienza a arrepentirse de haber llegado este verano procedente del Barcelona, tras el pago de una cláusula de 222 millones de euros, lo que le convirtió en el jugador más caro de la historia.



El diario señala que el padre del jugador le aconsejó quedarse en España pero no le escuchó.



Según "L'Équipe", los responsables del PSG están inquietos ante esa eventualidad, sobre todo tras los silbidos que escuchó el futbolista el pasado domingo tras no haber dejado al uruguayo Edinson Cavani lanzar un penalti que le hubiera permitido convertirse en el máximo goleador de la historia del club.