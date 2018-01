La operación Neymar da idas y vueltas. Primero se había dicho que el delantero brasileño llegaría al Real Madrid a cambio de 300 millones de euros y ahora parece que Florentino Pérez desistirá de su fichaje para la siguiente temporada. El plan ‘Ney’ que lo llevaría a la ‘Casa Blanca’ seguiría su primer curso, el cual estaría finiquitándose para el 2019-20. En un contrato, que no se ha sido revelado por el PSG, pero tendría cláusulas por el precio de compra del ex Barcelona, Real Madrid apostaría por la contratación de Neymar en un próximo mercado.



¿La razón? De acuerdo a informaciones de medios españoles, el astro brasileño le habría dicho a su entorno que los madridistas no tendrían que ser tan claros en su ofensiva, especialmente a solo días de la previa de la Champions League. El encuentro, válido por los octavos de final, tiene un especial condimento para el PSG y Neymar , quien tiene decidido irse de París, no quiere tener problemas con la directiva parisina ni con la hinchada del Parque de los Príncipes.



Tras esta conversación y ‘decisión’ entre ambas partes, Florentino Pérez echaría mano a su plan B: Eden Hazard. El extremo belga siempre ha estado en la órbita del Real Madrid y, de no concretarse el fichaje de Neymar, la directiva merengue tendría efectivo para realizar la operación y ofrecer una suma que haría que el Chelsea no desista de su venta.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Sobre el fichaje de Neymar al PSG, este lunes, Dani Albes aseguró que no tuvo nada que ver con el fichaje por su equipo de su compatriota Neymar, aunque indicó que era bueno que se fuera del Barcelona para "salir de la sombra" del argentino Leo Messi.



Neymar es "junto a Messi, es el jugador más desequilibrante que hay en el fútbol mundial" pero "necesitaba salir un poco de su sombra", afirmó el también exbarcelonista en una entrevista publicada este lunes por la web de la FIFA.