La posible llegada de Neymar al Real Madrid fue una de las novelas del mercado de fichajes de la Liga Santander que está a poco de cerrar. El presidente Florentino Pérez quería al crack brasilero para esta temporada, pero el futbolista finalmente se quedará en PSG; hasta el mismo declaró su continuidad en Parque de los Príncipes.

Aunque, el que sí tiene claro que Neymar se vestirá con la camiseta del Real Madrid es su compatriota y ex futbolista Rivaldo. La ex figura del Barcelona y de la Selección de Brasil, campeón en el Mundial Corea-Japón 2002, mencionó que no tiene dudas que 'Ney' se vestirá de corto en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Por el momento debo creer en la palabra de Neymar que se va a quedar en el PSG, pero por lo que sé y comentarios que escucho de algunas personas ligadas al tema, tarde o temprano acabará en Real Madrid", fue lo que dijo Rivaldo en entrevista al portal de apuestas Betfair.

Asimismo, sostuvo que creyó que el ex Santos y 'Barza' iba a firmar por los merengues para la campaña 2018-19. "Parece que se va a quedar, al menos, un año más en Francia. El mercado es bien loco y no se sabe lo que pueda pasar en el futuro. Hasta que no se cierre la ventana de fichajes no se puede asegurar nada", añadió.

Neymar, como se recuerda, fue parte de la Supercopa de Francia 2018 entre PSG y AS Mónaco el pasado fin de semana. El atacante entró en el segundo tiempo y no trascendió en la goleada 4-0 parisina por el primer título de la temporada en el fútbol francés.