¿Y si Cristiano se va, a quién llegará al Real Madrid ? Es la pregunta que el mundo del fútbol, incluso los que no son hinchas merengues, tienen en la cabeza. Y todo hace indicar que Neymar será el elegido y un hombre cercano a Florentino Pérez así lo confirmó.



"La opción A es Neymar", dijo el exjugador del Real Madrid Michel Salgado , quien agregó que "si Florentino tiene algo en la cabeza lo hace".



El exlateral derecho del Madrid dio como un hecho la llegada del brasileño al Bernabéu, en una acto de la FIFA celebrado en la Plaza Roja con los voluntarios del Mundial de Rusia 2016.



Mientras que sobre la posible salida del Real Madrid de Cristiano Ronaldo , con quien coincidió seis meses en la 'casa blanca', reconoció que le duele la ppartida de "un jugador que ha marcado una época en el Madrid y que aún la esta marcando".



"Lo conozco bien, sé que cuando toma una decisión la toma con todas las consecuencias", dijo Salgado.



"Si no se va seguimos teniendo Cristiano para los mejores momentos. Es un monstruo, un fenómeno, y se va la daremos las gracias por lo que ha dado". "Que le hayan bajado la cláusula me preocupa", aclaró.