Todos los caminos conducen a Madrid y la ruta tomada en la ciudad se dirige el Santiago Bernabéu. Luego de intentar ganar el Balón de Oro con el PSG, Neymar ha decidido que ha tomado una mala decisión y pretende regresar a La Liga, un campeonato competitivo que le permitiría volver a luchar a la par con Messi, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Es más, según medios españoles, el delantero ya se lo habría comunicado a tres jugadores del PSG.



Marquinhos, Dani Alves y Thiago Silva sabrían que ‘Ney’ habría decidido dejar el Parque de los Príncipes luego de terminar el Mundial de Rusia 2018. La prioridad la tiene el ‘Scratch’. Concentración máxima sin preguntas de la prensa para que el cuadro de Tité esté plenamente en condiciones de levantar nuevamente la Copa del Mundo, algo que no hace desde el 2002.







Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Por eso, mientras entrena en París, el padre de Neymar estaría negociando el pase de su hijo, quien se marcharía entre 260 a 300 millones de euros. ‘Ney’ tiene todas las intenciones de irse, pese a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha decidido que continúe con el proyecto de la Champions League con un equipo que no pasa de octavos en las últimas dos temporadas.



Así como en el Barcelona, el delantero brasileño tendría decidido mover su ficha en las últimas semanas del mercado de pases de verano, para no generar tantos rumores. Florentino Pérez desea al ex culé, el ex Santos también desea irse. Todo sería cuestión de días.