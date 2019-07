El ‘trueque’ del habla el mundo: Neymar va al Real Madrid y Bale al PSG

Aún existe una remota posibilidad de que Neymar se vista de blanco en el mercado de fichajes de verano, de acuerdo al diario ‘The Independent’. No tiene que tratarse de los 300 millones de euros de parte de Florentino Pérez, sino también puede una fuerte suma de dinero y Gareth Bale en un trueque que puede generar varios comentarios de parte de los fanáticos en el mundo. ¿Puede Bale estar considerado como moneda de recambio? Bueno, según el medio británico, los parisinos no tendrían problemas de hacerse son los servicios del británico.



El rotativo inglés habla de un trueque, dada la situación de ambos futbolistas. Neymar habría asegurado a sus compañeros que no volvería a jugar con ellos. No obstante, el pasado lunes entrenó a las órdenes de Thomas Tuchel para después tener una discusión con Leonardo , directivo del club y compatriota de ‘Ney’. Queda claro que el jugador no quiere continuar en Francia y debe hacerse lo posible para traer a otro jugador top en el mercado.



Ahí aparece Bale, dado que Zinedine Zidane no cuenta con él. La confirmación de ‘Zizou’ luego del partido ante el Bayern Munich tan solo confirma la posición de Florentino y él: debe conseguírsele equipo en los próximos días. Para este caso, puede que haya un trueque y así cada uno de ellos puede estar más tranquilo con su situación: ‘Ney’ volvería a LaLiga y el ‘Expreso de Gales’ tendría un salario acorde a lo que él pide para salir de inmediato de España.



El problema, no obstante, de esta situación es el otro pago de parte de los madridistas. Si el PSG tasó a Neymar en 300 millones de euros, el Real Madrid tendría que tener entre 200 a 230 millones para afrontar la contratación del brasileño para este 2019. Todo muy difícil, aunque nada imposible. Florentino siempre ha querido tenerlo y puede que haya un último empujón. De todas formas, ‘Ney’ se mantiene en la órbita de otras instituciones.



