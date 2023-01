Para un futbolista, las lesiones son un problema trascendental en su desarrollo profesional. Nuri Sahin vivió esta experiencia a ‘flor de piel’ en el año 2011 cuando llegó a Real Madrid. Para el turco, “fue el año más difícil de su vida” tras dar el salto desde el Borussia Dortmund al conjunto español. Aquí solo pudo sumar diez partidos oficiales y un gol por una lesión en la rodilla.

“Como jugador estaba seguro de que podía jugar en el Madrid, era un jugador top. Eso no es suficiente para allí. También tienes que ser mentalmente fuerte. El entrenamiento nunca se detiene, con las lesiones que tuve no estaba preparado”, mencionó en declaraciones para Tuttomercato.

En relación a la rigurosidad de jugar en Real Madrid, expresó que las lesiones fueron un detonante en el tema de su continuidad en el equipo. El hecho de no tener paciencia, lo llevó a cambiar de aires y perder la oportunidad de seguir su carrera en España.

“Entrenaba con jugadores de talla mundial y tenía calidad, pero después de las lesiones no aguanté la presión y la tensión. Estaba impaciente, mirando hacia atrás, debería haber sido paciente. Todo el mundo me decía: ‘Estás en Madrid, debes estar feliz’. Pero eso no es suficiente”, agregó el ex volante turco.

Nuri Sahin fue parte de Real Madrid en 2011. (Foto: Getty Images)





La conversación con José Mourinho

En el año 2011, José Mourinho tomó las riendas del equipo y coincidió con el volante. Por esta razón, ya ahora como DT, le dejó un mensaje: “El día que me fui hablamos y lo que me encanta de Mourinho es que es honesto. Directo. Te mira a los ojos y te cuenta todo. Si eres bueno, eres bueno, si no lo eres, no lo eres”.

“Yo era joven y me sentía culpable y me preguntaba, ‘¿Por qué está haciendo esto?’ Ahora que soy entrenador entiendo eso, no veo nada malo en eso”. A sus 34 años, Sahin disfruta ahora dirigiendo al Antalyaspor de la Superliga de Turquía en sus primeros pasos como estratega.





