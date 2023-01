Manchester United y Manchester City se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 20 de la Premier League en Inglaterra. El duelo se jugará este sábado 14 de enero desde las 7:30 a.m. (hora peruana) en el Estadio Old Trafford. El duelo podrá ser visto a través de la señal de ESPN, Star Plus y también Fútbol Libre TV por internet. Las dos escuadras buscan ganar para escalar posiciones. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

El segundo duelo de la temporada para estos dos equipos es el encuentro señalado de la jornada 20, no solo por ser un derbi, sino porque el Manchester United viene muy bien rodado y le tendrá ganas a su rival territorial. Ambos equipos llegan con la misma aspiración a este partido, la de ganar y engancharse a la pelea por ser campeones de liga.

Tras el Mundial de Catar, los del ‘Teatro de los Sueños’ solo han cosechado victorias, cuatro concretamente, tres de ellas en Premier League, ante Nottingham Forest (3-0), Wolverhampton (0-1) y Bournemouth (3-0), además de superar con solvencia al Burnley (2-0) para meterse en los cuartos de final de la EFL Cup.





Manchester United vs. Manchester City: horarios en el mundo

México: 6:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 9:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Por su parte, aunque es favorito en las predicciones de este derbi, el Manchester City no pudo recortar la desventaja con el liderato al no pasar del empate ante el Everton (1-1). Los visitantes no aprovecharon las tablas del Arsenal con el Newcastle United (0-0) y ahora deberán cumplir con los pronósticos y superar a sus vecinos si no quieren verse superados tanto por ellos como por los ‘magpies’.

El futuro del Manchester United tiene nombre y apellidos, Erik Ten Hag. El neerlandés es el encargado de darle forma a este nuevo proyecto con el que los de Old Trafford quieren volver a pelear por títulos. Si lo consigue, el ex del Ajax daría algo de continuidad a un banquillo marcado por la inestabilidad desde la marcha de sir Alex Ferguson.

Personalidad no le falta, como demostró su posición con respecto a Cristiano Ronaldo, y su estilo de juego de posesión está poco a poco afianzándose en la Premier League.





Manchester United vs. Manchester City: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial. Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Grealish, Haaland.





Manchester United vs. Manchester City: ¿dónde jugarán?





