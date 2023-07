Neymar vuelve a estar en boca de todos. No porque haya sanado de su esguince de tobillo y apunte a volver a jugar con el PSG tras medio año fuera de las canchas. De hecho, el delantero brasileño sigue sin ser considerado por Luis Enrique en la pretemporada parisina. El astro sudamericano viene siendo el tema de las portadas luego de que una influencer brasileña revelara que la estrella del PSG tuvo relaciones íntimas con un hombre. Su nombre es Sophia Barclay y en una entrevista radial aseguró que los hechos ocurrieron en una fiesta que organizó el jugador durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19.

En el programa Chupim de la emisora radiofónica Metropolitana FM, Barclay contó que el hombre con el que Neymar supuestamente tuvo intimidad se llama Pedro Scooby, un surfista brasileño que en el tiempo del confinamiento asistió a una megafiesta que ‘Ney’ organizó en su casa de Sao Paulo.

Tal como cuenta la influencer, la fiesta se salió completamente de control y terminó en una habitación con cuatro personas manteniendo relaciones sexuales. Entre ellas se encontraban, siempre según la confesión de la joven, Neymar y el surfista Pedro Scooby

“Ellos dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio la chica y yo. Y se besaron. Todos se besaron. No hubo límites”, reveló Sophia Barclay en unas declaraciones que se han convertido en la comidilla de la prensa rosa. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento del jugador del PSG.

Sophia Barclay acusó a Neymar de haber tenido relaciones sexuales con un hombre.

A pesar de que muchos han puesto en entredicho la veracidad de las declaraciones de Barclay, e incluso la amenazaron de muerte, la también modelo brasileña ha ratificado todo lo dicho sobre el exjugador del Santos y Barcelona.

“Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila... Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto”, escribió en su cuenta de Instagram.





¿Cuántos goles tiene Neymar en su carrera?





Neymar da Silva Santos Junior es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en el Santos de Brasil. Solo jugando en su país, llegó a marcar 136 goles en 225 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el salto en la temporada 2013-14 al FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los grandes del planeta.

En el cuadro de la ciudad condal anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 105 goles en 186 partidos. Desde que juega en el Paris Saint-Germain, campaña 2017-18, ya ha marcado 100 veces. En total, las estadísticas muestran que Neymar ha anotado 342 goles en toda su carrera como futbolista.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR